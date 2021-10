10 tonnes de déchets ramassés dans la forêt Ouareau

BOIS-DES-FILION, QC, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ), dans le cadre de ses actions citoyennes QuébéQuad, avait organisé une opération de nettoyage dans une partie de la forêt du parc Ouareau dans Lanaudière, le samedi 25 septembre dernier. Un conteneur de 45 verges, soit l'équivalent de dix tonnes, a été rempli de débris par des bénévoles durant cette journée.

Différents matériaux, matelas, pièces d'automobiles, fils électriques et déchets de toutes sortes avaient été abandonnés dans un coin de la forêt près de l'accueil du parc régional. La nature ayant repris son cours, certains débris ont dû être en partie déterrés pour réussir à les retirer du sol d'où ils dépassaient.

Des agents de sentiers des différents clubs de la région s'étaient déplacés pour inviter les quadistes en balade à remplir un sac de déchets qu'ils pourraient trouver sur leur route.

Ils ont aussi profité de l'occasion pour faire une opération de sensibilisations sur les règles de sécurité dans les sentiers avec la collaboration d'agents de la SQ du poste de Tremblant.

Cette opération de nettoyage a été réalisée en collaboration avec l'organisme PurNat qui a développé une expertise unique en matière de protection de l'environnement en exploitant un service de nettoyage des décharges illégales dans les milieux naturels.

L'événement se voulait une première du genre pour la FQCQ bien qu'elle contribue d'autres manières à promouvoir le respect de l'environnement dans la pratique du quad. L'activité nommée Plan Vert s'inscrit ainsi dans les efforts de l'organisme à conjuguer loisir de plein air et protection des milieux naturels.

À la fin de la journée, plusieurs bénévoles ont remporté des droits d'accès annuels de VTT en prix de présence.

Cette activité de nettoyage a été rendue possible grâce à la participation financière de Finilaboucane Canada et Univesta assurances et services financiers.

