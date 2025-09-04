10 ANS DE PERRIER JABLONSKI - 10 ANS D'OBSERVATION STRATÉGIQUE - 10 ANS DE SAVOIRS PARTAGÉS

MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - En 2015, Gaëtan Namouric lançait Perrier Jablonski, firme de consultation stratégique, avec l'ambition de rendre les organisations plus créatives et courageuses. Dix ans plus tard, force est de constater que sa mission demeure tout aussi importante. Pourquoi? Parce que la stratégie est trop souvent mal menée et malmenée au Québec. À l'occasion de son anniversaire, l'entreprise pose un diagnostic sans complaisance sur son industrie, d'hier à aujourd'hui, réaffirme la pertinence de sa signature : sapio, ethno, techno et réserve un cadeau à tous ses abonnés.

10 ans de stratégie mal menée et malmenée

Selon Perrier Jablonski, trois grandes tendances se dessinent.

Les organisations n'ont plus le temps : encore aujourd'hui, la planification stratégique est trop souvent négligée. Une étude menée par Harvard Business Review indique que 85 % des équipes de direction consacrent moins d'une heure par mois à discuter de stratégie; la moitié n'y consacre aucun temps.1 Dans un contexte de crises successives -- sanitaires, économiques, climatiques, géopolitiques --, le quotidien prend toute la place.

« On ne peut plus diriger une entreprise comme une ligne droite sur trois ou cinq ans. Aujourd'hui, il faut savoir s'arrêter plus souvent, quitte à prévoir des plans sur 6 mois à 1 an pour mieux naviguer entre le chaos et l'ordre. Les organisations qui tirent leur épingle du jeu sont celles qui prennent le pas de recul nécessaire pour avoir un coup d'avance. », résume Gaëtan Namouric, fondateur de Perrier Jablonski.

Les grandes firmes sont trop complexes : « Combien de fois nos clients nous ont-ils transmis d'épais rapports produits par de grandes firmes -- les Big Five, pour ne pas les nommer -- découragés par leur ampleur et par l'effet limité sur l'organisation? Trop souvent. », explique Gaëtan.

Selon Perrier Jablonski, même si ces stratégies paraissent solides et documentées, elles souffrent bien souvent d'un double écueil : un caractère générique peu mobilisateur et des coûts qui se chiffrent en centaines de milliers de dollars. Elles privilégient données, benchmarks et visions globales au détriment de l'originalité et de l'ancrage terrain.

Les agences de publicité ont autre chose à faire : jamais la pression n'a été aussi forte sur les agences. Elles doivent enchaîner les campagnes créatives, rapatrier des budgets médias happés par les GAFAM, résister à la menace de l'I.A., jongler avec les enjeux de main-d'œuvre. Cette saturation détourne certainement leur attention de la stratégie. Dix années d'expérience ont permis à Perrier Jablonski de se forger une conviction : avant de surprendre, il faut d'abord comprendre. Aller sur le terrain, rencontrer les gens, poser des questions : la démarche anthropologique n'a jamais été aussi essentielle. Pour donner plus de sens à la stratégie marketing et à la création, les clients gagneraient à voir les agences collaborer davantage avec des firmes stratégiques comme Perrier Jablonski.

10 ans de Perrier Jablonski : sapio, ethno, techno

Si Perrier Jablonski souffle ses 10 bougies, c'est grâce sa capacité à combler les angles morts de son industrie grâce à une approche unique : sapio, ethno, techno.

10 ans de sapio : l'esprit sapio, c'est préférer la curiosité à la certitude. C'est aussi embrasser la complexité en s'inspirant de la recherche universitaire, des grands penseurs et même de la philosophie! Perrier Jablonski transforme tout cela en plans stratégiques solides, clairs et porteurs.

10 ans d'ethno : l'approche ethnographique, c'est plus de 2200 entrevues auprès de 200 clients de tous les secteurs (municipalités, société d'État, tourisme, enseignement, santé, entreprises privées, associations). Perrier Jablonski est la seule firme stratégique au Québec à utiliser l'ethnographie dans tous ses mandats.

« Chez Perrier Jablonski, nous allons sur le terrain pour voir, écouter et comprendre. L'ethnographie révèle ce que les chiffres ne montrent pas, grâce à des entrevues auprès d'usagers "extrêmes" qui mettent en lumière des besoins invisibles autrement », explique Alex, anthropologue responsable de l'ethnographie.

10 ans de techno : l'ADN techno, hérité du côté geek de Gaëtan, se traduit par une longueur d'avance et une expérience client enrichie. Bien avant ChatGPT, la firme misait sur l'automatisation avec son assistante interne Olga. Aujourd'hui, l'I.A. est partout : outils puissants d'analyse de discours, préparation stratégique ou encore partage de connaissances. Mais la technologie s'invite aussi dans l'expérience client avec des rendez-vous asynchrones, des livrables vidéo ou encore une plateforme de partage de contenus personnalisés pour chaque mandat.

10 ans de savoirs en cadeau : le Corpus Perrier Jablonski pour 72 heures

Pour marquer son 10e anniversaire et réaffirmer la pertinence de sa signature sapio, ethno, techno, Perrier Jablonski ouvre exceptionnellement son Corpus de connaissance au public pendant 72 heures. Le Corpus rassemble, dans une plateforme numérique, près de 170 articles, 7 heures de vidéos et 20 outils. Pour profiter du Corpus, il faut s'abonner à l'infolettre de Perrier Jablonski via ce lien. L'accès exclusif sera partagé à tous les abonnés le 6 septembre à 8h30.

À propos de Perrier Jablonski

Perrier Jablonski est une firme stratégique unique en son genre : à mi-chemin entre la recherche et la stratégie, nous sommes habitués à résoudre des problèmes complexes en faisant notre propre recherche anthropologique. La co-création, la technologie et l'I.A. sont intégrées à tous nos processus pour livrer les recommandations stratégiques les plus réalistes et les plus ambitieuses. En 10 ans, nous avons mené 447 missions, dirigé 2265 entrevues, et formé 17255 personnes pour près de 200 clients.

