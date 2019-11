10 ans de consommation responsable au Québec, des écogestes aux changements profonds : une transition encore à faire !

2010 - 2019 : de plus en plus d'écogestes et des adeptes qui ont changé

MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Observatoire de la consommation responsable (OCR) de l'ESG UQAM dévoile aujourd'hui la 10ème édition de son Baromètre annuel de la consommation responsable. Que retenir de ces 10 dernières années ? De manière surprenante, malgré l'actualité grandissante sur l'environnement, on observe peu de changements majeurs au cours de la dernière décennie sur la proportion des citoyens qui pratiquent intensément la consommation responsable, à l'exception du compostage (de 28% en 2010 à 38% en 2019).

En 10 ans, un seul comportement s'est implanté solidement dans les habitudes : le recyclage. Des comportements plus alternatifs comme la consommation collaborative sont par contre en forte progression. « Il est intéressant de noter que certains écogestes comme l'utilisation de bouteille d'eau réutilisable ou le refus de sacs de plastique en magasins sont devenus pratique courante en 2019 alors qu'ils étaient presque inexistants en 2010 », explique Fabien Durif, directeur de l'OCR.

Également, « le profil type du consommateur responsable a évolué » déclare Fabien Durif. « Si on peut clairement affirmer que les femmes sont les 'défricheuses' des tendances écoresponsables, on observe moins d'écarts qu'en 2010 sur la majorité des comportements entre les femmes et les hommes. ». Autre élément, « Il y a 10 ans, les 45 ans et plus dominaient l'ensemble des comportements à part le transport en commun, plus fréquent chez les 18 à 24 ans. Aujourd'hui, la situation n'est plus exactement la même, leur avance s'est estompée et les différentes générations ont chacune des comportements de prédilection ».

Autres faits saillants de l'étude :

Palmarès des organisations et des marques les plus responsables : Depuis 10 ans, Cascades se classe à la fois comme l'organisation et la marque perçue la plus responsable ;

Popularité perceptible du « zéro déchet » : Les Québécois utilisent notamment de plus en plus de contenants réutilisables (ex. gourdes : 66,4%) et limitent l'achat de produits générant des déchets superflus (ex. dosettes à café à usage unique : 43,2%) ;

Modération des aliments à base de protéines animales : 1 personne sur 2 a réduit sa consommation de viande dans la dernière année (en particulier les femmes, région de Montréal, 18-24 ans, niveau universitaire); 44% ont réduit en remplaçant par autre chose (essentiellement fruits / légumes et légumineuses); 47% ont essayé dans la dernière année des substituts de viande (50% les ont acheté à l'épicerie : Yves est la marque la plus populaire devant Beyond Meat; 30% les ont expérimenté au restaurant : A&W a été le restaurant le plus visité) ;

Attrait des véhicules écologiques : 34% considèrent 'très certainement' ou 'certainement' l'achat d'un véhicule électrique ou hybride / hybride rechargeable, mais une partie importante est encore peu décidée sur le type de modèle.

Pour consulter tous les résultats du Baromètre de la consommation responsable 2019 : www.ocresponsable.com

Le professeur Fabien Durif est disponible pour des entrevues.

Le Baromètre de la consommation responsable a été réalisé grâce au soutien de Recyc-Québec, Protégez-Vous, Éco Entreprises Québec, le Ministère de l'Économie et de l'Innovation et MBA Recherche.

Méthodologie

Réalisé du 23 septembre au 8 octobre 2019 auprès de 1 002 répondants (sur le panel Web de 34 000 consommateurs représentatifs de la population du Québec de MBA Recherche), le Baromètre dresse le portrait des pratiques de consommation responsable des Québécois.es. Les données ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon l'âge et le sexe d'après les données du dernier recensement de Statistiques Canada.

À propos de l'Observatoire de la consommation responsable (OCR) de l'ESG UQAM

L'OCR est une cellule d'études et de veille stratégique axée sur la recherche-innovation et le transfert de connaissance dans le domaine de la consommation responsable. L'OCR décrypte les mutations économiques et sociétales en cours et futures des diverses pratiques de la consommation responsable, autant du point de vue des citoyens-consommateurs que des stratégies d'engagement et de mise en marché des biens des organisations.

À propos de l'ESG UQAM

Reconnue pour la qualité de son enseignement appliqué et pratique ainsi que pour l'excellence de sa recherche, l'École des sciences de la gestion (ESG UQAM) a formé à ce jour plus de 100 000 gestionnaires talentueux occupant différents postes à hautes responsabilités à travers le monde. Résolument internationale, l'ESG UQAM s'est associée à plusieurs universités et écoles de gestion sur différents continents pour étendre son rayonnement, accentuer son impact et accroître l'expérience de ses étudiants. esg.uqam.ca

SOURCE École des sciences de la gestion de l'UQAM

Renseignements: Maud Pidou, conseillère en relations de presse, École des sciences de la gestion de l'UQAM, Tél. : 514 987-3000, poste 3733

