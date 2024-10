10 ans d'innovation : Gologic célèbre en grand !

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Gologic, leader en optimisation de solutions technologiques grâce à son expertise en DevOps, est heureuse d'annoncer la célébration de son 10e anniversaire en affaires. Cette étape marque notre transition de l'adolescence à l'âge adulte, une période de croissance et de maturité pour notre entreprise.

Depuis nos débuts, Gologic a constamment évolué, affinant notre expertise et élargissant notre gamme de services pour répondre aux besoins croissants de nos clients. À l'occasion de cette décennie d'excellence, nous partageons notre vision pour l'avenir, qui s'articule autour de l'innovation et des prochains jalons pour permettre aux entreprises de livrer plus de valeur.

Nous sommes également ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle image de marque, qui reflète notre engagement envers ces valeurs et notre ambition d'être à la pointe de notre secteur. Cette transformation visuelle symbolise non seulement notre évolution, mais aussi notre détermination à continuer d'avancer vers de nouveaux sommets.

Pour célébrer ces réalisations, nous avons célébré lors d'un événement spécial à la Maison Alcan le 24 octobre dernier, réunissant nos employés, partenaires et clients.

« Ce 10e anniversaire est une occasion unique de réfléchir à notre parcours et de projeter notre avenir », déclare Nicolas Duperré, co-fondateur. « Nous sommes impatients de partager notre nouvelle identité et notre vision avec nos précieux partenaires et clients. »

Pour plus d'informations sur nos événements et nos services, veuillez visiter notre site web à www.gologic.ca .

