10,6 M$ à des entreprises créatrices de valeur Evol publie son rapport annuel 2022-2023

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - Evol publie son rapport annuel pour l'année 2022-2023. Depuis plus d'un an et demi, Evol poursuit son ambition de transformer l'économie en vue de la rendre plus inclusive, plus équitable et plus durable, par la voie du développement et du soutien de l'entrepreneuriat d'impact.

Grâce à l'engagement de grands partenaires publics et privés, Evol dispose maintenant d'une enveloppe de 60 M$. Au cours de la dernière année, elle a prêté 10,6 M$ pour soutenir des projets d'entreprises détenues par des entrepreneur·es qui représentent la pluralité des visages qui composent notre société et qui souhaitent générer des impacts positifs alignés sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU.

« L'urgence climatique et les inégalités sociales qui persistent nous rappellent l'importance d'avoir une économie durable au service de tous les humains. Pour ce faire, nous continuons de soutenir une multitude d'entrepreneur·es engagé·es qui agissent comme de véritables agent·es de changement », a affirmé Chantal Thieblin Goffoz, coprésidente-directrice générale intérimaire d'Evol.

L'année 2022-2023 a également été marquée par le développement et la bonification de plusieurs initiatives et outils visant à mieux accompagner la clientèle. En tout, ce sont 15 650 heures qui ont été investies en soutien et en accompagnement direct auprès d'entrepreneur·es des 17 régions du Québec.

« Plus que jamais, nous remarquons à quel point le soutien offert aux entrepreneur·es est un facteur clef à leur réussite. En misant sur plus de 25 ans d'expérience en la matière, nous pouvons être fières de notre accompagnement humain qui nous a valu un taux de satisfaction de 93 % cette année », a ajouté Vicky Marchand, coprésidente-directrice générale intérimaire d'Evol.

Au cours de la dernière année, Evol est également devenue une mandataire du Fonds de prêts pour les femmes entrepreneures au Québec, a publié son tout premier rapport de financement d'impact et a remporté le prix Prospère de l'employeur innovant.

« Ce fut une année sous le signe de l'innovation chez Evol. Que ce soit par le déploiement d'une offre plus complète en financement et en accompagnement, par la création de nombreux services et outils essentiels pour les entrepreneur·es ou encore par la reconnaissance de ses actions envers ses richesses humaines Evol est assurément incontournable dans l'écosystème entrepreneurial québécois », a conclu Alain-Olivier Desbois, président par intérim du conseil d'administration d'Evol.

C'est sur ce bilan solide que Géraldine Martin, nouvellement nommée présidente-directrice générale, entamera le prochain chapitre d'Evol.

Pour consulter le rapport annuel 2022-2023 : cliquez ici

À propos d'Evol

Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol (anciennement Femmessor) est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises diversifiées et inclusives qui ont un impact positif sur la société.

Evol dispose d'une enveloppe d'envergure pour offrir du financement qui, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et à des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le mandataire), le gouvernement du Canada, Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du financement et de l'accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive générant des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

SOURCE Evol

Renseignements: Pour plus d'information au sujet d'Evol evol.ca; Arnaud Berbery, 1 844 523-7767, poste 271, [email protected]