10 000 Changements : Le Canada s'engage à repenser le plastique

« Nous reconnaissons tous que nous avons atteint un point critique en ce qui concerne les déchets, en particulier les déchets plastiques, dit Jo-Ann St. Godard, directrice générale du Recycling Council of Ontario. 10 000 changements donne aux Canadiens des informations et des outils qui les aideront à changer progressivement certaines habitudes et à s'informer sur les matières plastiques et leurs alternatives. C'est aussi une plateforme où l'innovation, le leadership et surtout, l'action en faveur de la réduction des déchets plastiques sont reconnues. »

« Les entreprises canadiennes partagent l'inquiétude croissante face aux incidences de la pollution plastique sur notre environnement, ajoute John Geiger, chef de la direction de la Société géographique royale du Canada et des Entreprises Canadian Geographic. Avec 10 000 changements, les Canadiens trouveront en un seul endroit des informations fiables au sujet des alternatives créées par des entreprises canadiennes qui innovent pour réduire notre dépendance aux plastiques. »

Au cours des douze prochains mois, 10 000 changements mettra diverses ressources à la disposition des citoyens, des entreprises et des organisations qui souhaitent réduire leur consommation de plastique. À mesure que les mœurs continueront d'évoluer, 10 000 changements fournira des outils, données et ressources qui contribueront à réduire de plus en plus la quantité de déchets plastiques produite au Canada grâce à l'engagement public, sans oublier de célébrer les réussites et les progrès accomplis.

Le partenariat entre Canadian Geographic et le Recycling Council of Ontario est possible grâce à un financement du ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Canada. Pour en savoir plus sur 10 000 changements, ou pour vous joindre au mouvement et prendre vos engagements, allez à 10000Changes.ca (site optimisé pour les ordinateurs, téléphones et tablettes).

À propos de 10 000 Changements

Un partenariat entre le Recycling Council of Ontario et la Société géographique royale du Canada, établi grâce au financement d'Environnement et Changement climatique Canada, a donné lieu au projet 10 000 Changements, pour aider le Canada à avancer vers un avenir sans déchets plastiques en favorisant une réduction significative de la quantité de plastique produite, utilisée et jetée par les Canadiens.

Le projet 10 000 Changements informera les Canadiens et les incitera à prendre des mesures concrètes, collaborera avec des entreprises et d'autres organisations pour valoriser l'innovation et diminuer leur dépendance aux matières plastiques. Il n'y a pas de solution unique au problème des déchets plastiques. Nous devons repenser entièrement notre relation avec cette matière.

Site Web : 10000Changes.ca

Twitter : @10000Changes

Facebook : @10000Changes

Instagram : @10000Changes

Au sujet du Recycling Council of Ontario

Le Recycling Council of Ontario est un organisme sans but lucratif indépendant de défense de l'environnement, qui a une longue expérience de l'élaboration de politiques, de la recherche et des programmes de commercialisation. Depuis 1978, notre engagement à réduire, réutiliser et recycler a inspiré nos actions et nos efforts pour faciliter l'utilisation efficace des ressources, réduire le gaspillage et les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes également pleinement engagés à faire progresser l'économie circulaire qui vise à maximiser la valeur et à éliminer les déchets en améliorant les procédés de fabrication et d'utilisation des produits et les modèles d'entreprise.

Au sujet de la Société géographique royale du Canada

La Société géographique royale du Canada a été fondée en 1929, avec pour mandat d'enrichir les connaissances sur le Canada, pour les Canadiens et le monde entier. Depuis 90 ans, la Société est au premier plan des efforts en faveur de l'amour et du respect du patrimoine naturel, culturel et social du Canada. Nous souhaitons aider les Canadiens à préparer un avenir florissant par une meilleure compréhension de la géographie du Canada, de la diversité de ses paysages et de sa population ainsi que des changements qui les touchent.

