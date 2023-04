1 M$ pour contrer la maltraitance envers les aînés

QUÉBEC, le 20 avril 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer qu'une contribution financière pour une ou des initiatives de recherche pouvant aller jusqu'à 1 000 000 $ est octroyée au Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) afin de mener des projets qui cernent concrètement des interventions plus efficaces pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées.

Ce soutien financier à l'intention de la communauté scientifique s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027 : Reconnaître et agir ensemble. L'objectif est d'accroître les connaissances sur la façon dont est vécue la maltraitance par les personnes aînées, les proches et les personnes intervenantes afin de cerner les interventions les plus efficaces pour la repérer, la prévenir et y mettre fin.

Le développement et le transfert des connaissances acquises en matière de lutte contre la maltraitance permettent une meilleure prise de décision et le développement de solutions plus adaptées en fonction de la façon dont est vécue la maltraitance.

Citation :

« La maltraitance envers les personnes aînées, c'est tolérance zéro. Nous sommes en action pour améliorer nos connaissances et ainsi mieux lutter contre ces situations inacceptables. Grâce aux activités de recherche, notre gouvernement pourra cerner les interventions les plus efficaces pour la repérer, la prévenir et intervenir. Cela permettra de renforcer la cohérence et la complémentarité des actions entourant la lutte contre la maltraitance. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Le Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027 : Reconnaître et agir ensemble comprend des mesures concrètes portées par 12 ministères et organismes. Il représente un investissement de 50 millions de dollars sur cinq ans.

Le FRQSC est responsable de l'administration des appels de proposition. Il a pour mission, entre autres, d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche ainsi que de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances.





Grâce à un rigoureux processus d'évaluation, cette entente avec le FRQSC permet de coordonner de manière plus efficace et efficiente des initiatives de recherche, de mobilisation et de diffusion des connaissances qui répondent à des critères d'excellence et d'éthique.





L'entente avec le FRQSC assure également l'élargissement du bassin de chercheurs et le rayonnement optimal des résultats de recherche.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, 418 446-5911