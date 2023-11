1 940 infirmières et infirmiers de la relève pourront bientôt intégrer le système de santé

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a divulgué les résultats de l'examen d'admission à la profession infirmière, tenu le 18 septembre 2023, aux 3 081 candidates et candidats qui ont passé l'examen.

Le taux de réussite des candidates et candidats pour qui il s'agissait d'une première tentative est de 69 %; le taux de réussite global est de 63 %. Les différents milieux cliniques pourront donc accueillir 1 940 infirmières et infirmiers dans leurs rangs après leur inscription au Tableau de l'OIIQ, et ce, au grand bénéfice de la population québécoise.

La note de passage de 56,77 % a été déterminée par un groupe de 50 infirmières et infirmiers, de milieux et de formation variés, accompagné par les experts de l'OIIQ et un expert en mesure et évaluation nommé par l'Office des professions du Québec (OPQ).

Rappelons que l'examen de l'OIIQ vise à déterminer si les candidates et candidats sont aptes à exercer la profession infirmière de façon autonome et sécuritaire au « jour un » de leur entrée en fonction.

« L'OIIQ accorde une grande importance à l'avenir de la profession ainsi que des infirmières et infirmiers de la relève. Il a à cœur l'amélioration, le plus rapidement et efficacement possible, du processus de l'examen d'admission à la profession, de sorte que la population québécoise puisse bénéficier d'un nombre maximal d'infirmières et infirmiers aptes à exercer et capables d'offrir des soins sécuritaires, de qualité et humains sur le terrain », selon Luc Mathieu, inf., président de l'OIIQ.

Période de préparation - Collaboration bonifiée avec les milieux de soins et d'enseignement

Durant les mois précédant l'examen, les candidates et candidats ont bénéficié de mesures d'accompagnement incluant l'accès gratuit aux outils de préparation à l'examen, la diffusion de la liste de thèmes et de la table des spécifications utilisée pour la sélection des questions prévues, ainsi que la diffusion des informations complémentaires pour l'aide à la préparation.

En plus de ces mesures, l'OIIQ a également remis aux milieux cliniques et aux parties prenantes de la documentation et des pistes d'action en vue de les accompagner dans la préparation et la réussite des candidates et candidats à l'examen de septembre 2023.

Cette cohorte a aussi bénéficié de différentes activités de préparation à l'examen et de consolidation des connaissances, et ce, grâce à la collaboration des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Santé et des Services sociaux, de la Direction nationale des soins et des services infirmiers, ainsi que des directions de soins infirmiers des différents établissements de santé. L'OIIQ souhaite que ces activités de préparation se bonifient et se poursuivent lors des prochaines séances.

Le Cégep du Vieux Montréal, en collaboration avec des infirmières et infirmiers ayant suivi un parcours similaire à leur arrivée au Québec, a également développé et coordonné un programme d'accompagnement, conçu spécialement à l'intention des infirmières et infirmiers diplômés hors Canada.

« Je tiens à remercier les intervenants des milieux de soins et d'enseignement pour l'engagement et la contribution des candidates et candidats à la profession infirmière au bénéfice de tous », déclare Luc Mathieu, inf., président de l'OIIQ.

L'OIIQ est conscient des enjeux liés à la pénurie d'infirmières et infirmiers. Il rappelle que les candidates et candidats qui n'ont pas réussi l'examen peuvent conserver leur droit d'exercice à titre de candidats à l'exercice de la profession infirmière et ainsi, effectuer plusieurs activités professionnelles réservées aux infirmières et infirmiers, de manière à soutenir les équipes dans le réseau de la santé selon leurs compétences. De plus, les candidates et candidats en échec pourront se présenter à la prochaine séance de l'examen et seront accompagnés dans leur préparation.

Poursuite des travaux en lien avec l'examen d'admission à la profession infirmière

Dans le cadre du processus d'amélioration de l'examen visant l'admission à la profession infirmière, l'OIIQ travaille en collaboration avec l'Office des professions du Québec et ses représentants de même que ses partenaires à mettre en œuvre les recommandations du dernier rapport du Commissaire à l'admission aux professions. L'OIIQ est pleinement mobilisé et travaille sans relâche à l'élaboration d'un plan d'action à court terme relatif au processus d'amélioration de son examen d'admission à la profession.

Par ailleurs, étant donné que l'équipe de l'OIIQ participe aussi à la modernisation du programme collégial en soins infirmiers menée par le ministère de l'Enseignement supérieur qui servira, notamment, à la production d'une analyse de la profession infirmière devant être disponible au printemps 2024, l'OIIQ compte terminer ces travaux avant de poursuivre toute réflexion concernant l'examen NCLEX-RN. Il suspend donc ses actions en cette matière.

Pour plus d'informations, consultez la Fiche technique.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte près de 83 000 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

IMPORTANT : nous ne donnerons aucune entrevue au sujet des résultats de l'examen.

Banques d'images de l'OIIQ : infirmières et infirmiers dans leur quotidien

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Renseignements: Marine Detraz, Conseillère principale, relations publiques, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 514 705-8096, [email protected]