1 855 CRAQUER : La ligne de référence à contacter pour les proches d'une personne vivant avec un trouble de santé mentale

QUÉBEC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Avant de craquer, demande de l'aide et compose le 1 855 CRAQUER (272-7837). C'est le message lancé par le Réseau Avant de Craquer à l'aube de la Semaine nationale de la santé mentale prévue du 2 au 8 mai prochain. La ligne de référence 1 855 CRAQUER permet aux proches d'une personne vivant avec un problème de santé mentale de rejoindre instantanément une association de leur région pour recevoir de l'aide.

1 855 CRAQUER : un seul numéro pour une prise en charge rapide des proches et des familles

Gratuite et confidentielle, la ligne 1855 CRAQUER a été spécialement conçue pour les proches et pour les familles de tous âges qui accompagnent une personne ayant un trouble mental. En composant le 1 855 CRAQUER, les proches qui demandent de l'aide entreront en contact avec leur association régionale membre du Réseau Avant de Craquer. Les intervenants sont formés et outillés pour une prise en charge rapide et pour bien les accompagner face à la maladie mentale. Chaque association travaille en complémentarité avec le réseau de la santé.

En contactant la ligne de référence 1 855 CRAQUER, les proches pourront :

Recevoir des informations sur les problèmes de santé mentale afin de mieux les comprendre.

Obtenir de précieux conseils pour améliorer leur façon de communiquer et améliorer leur relation avec la personne qui vit avec un problème de santé mentale.

Développer de nouvelles attitudes et apprendre à lâcher prise.

Apprendre à mieux composer avec les troubles de comportement de la personne vivant avec un problème de santé mentale et en être plus en contrôle de la situation.

Effectuer l'inventaire des solutions à la portée des proches et arriver à des résultats concrets et réalistes.

Au cours des 8 derniers mois seulement, plus de 1000 personnes ont utilisé la ligne unique de référence pour rejoindre leur association régionale. Ce premier contact leur a permis d'obtenir des services de proximité et de mieux composer avec les défis reliés à l'accompagnement d'une personne vivant avec un trouble mental.

Citation :

« Une personne près de vous vit avec un problème de santé mentale? Que vous soyez un parent, un enfant, un frère, une sœur, un ami, une amie, un conjoint.e, un chum ou une blonde, n'hésitez pas à contacter le 1 855 CRAQUER. Quand la maladie mentale s'invite dans votre vie, c'est normal comme proche d'être triste et frustré, de se sentir dépassé et de se poser des questions. C'est aussi possible d'aider et de faire partie de la solution. Les proches ne doivent pas hésiter à demander de l'aide et à aller chercher du soutien auprès de l'une des 48 associations du Réseau Avant de Craquer pour être mieux outillés. La ligne 1 855 CRAQUER est LA ligne de référence pour une prise en charge rapide des proches d'une personne ayant un trouble de santé mentale », a déclaré monsieur René Cloutier, directeur général du Réseau Avant de Craquer.

À propos du Réseau Avant de Craquer

Actif depuis 37 ans, le Réseau Avant de Craquer regroupe 48 associations dans toutes les régions du Québec. Leur mission est d'offrir un soutien aux proches des personnes ayant un problème de santé mentale, en offrant gratuitement une gamme de services : soutien psychosocial, informations, formations, groupes d'entraide et mesures de répit. Fort de son expertise unique au Québec, le Réseau Avant de Craquer demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux familles et à l'entourage en santé mentale. Ses associations membres soutiennent plus de 20 000 proches annuellement.

