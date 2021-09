1 829 personnes issues de l'itinérance ont été logées à Montréal

MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM) annonce aujourd'hui les résultats phares de son projet 2000Solutions . Financé par le biais des programmes de lutte à l'itinérance du Gouvernement du Canada, par la Ville de Montréal, par Montréal Centre-Ville et par BOMA-Québec, ce projet avait pour ambition de loger 2 000 personnes issues de l'itinérance entre 2015 et 2020.

Grâce aux efforts concertés d'une dizaine d'organismes, ce sont 1 829 personnes issues de l'itinérance qui ont été logées à Montréal au 30 décembre 2020. « Il s'agit d'un projet unique en son genre qui cherche à loger les personnes en situation d'itinérance et à documenter notre effort collectif », explique la directrice générale, Michèle Chappaz. « Cette initiative permet de présenter la réalité complexe de ces personnes et de cartographier leurs besoins. »

Premier grand constat : l'accompagnement et le soutien sont des éléments essentiels au succès de l'intégration en logement subventionné pour les personnes issues de l'itinérance, dont la moitié rapporte un trouble de santé mentale ou de toxicomanie, et une sur cinq mentionne deux problèmes ou plus de santé concomitants. Le MMFIM recommande le maintien à long terme du financement pour les projets de stabilité résidentielle avec accompagnement.

Second grand constat : 75% des personnes logées sont demeurées en logement tout au long du projet. « Avec un tel taux de réussite, de tels projets devraient être offerts beaucoup plus largement à Montréal et ailleurs », mentionne le docteur Olivier Farmer, président du MMFIM. « Nous savons que nous avons une méthode efficace pour aider les personnes les plus vulnérables à sortir de la rue pour de bon. Il faut continuer à recueillir les données et surtout pérenniser et étendre le modèle pour rejoindre toutes les personnes en situation d'itinérance. »

Pour la suite, le MMFIM prévoit approfondir les recherches sur l'accès et le maintien en logement à partir de la perspective des personnes en situation d'itinérance et d'en dégager des outils pour les organismes.

À propos du MMFIM : Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal est un organisme sans but lucratif qui regroupe des organismes communautaires et des partenaires individuels et collectifs issus de divers milieux qui travaillent ensemble pour prévenir et mettre fin à l'itinérance.

SOURCE Mouvement pour mettre fin à l''itinérance à Montréal (MMFIM)

Renseignements: Ariane Aubin-Cadot, relationniste, cell. : 514 805-3715, [email protected]