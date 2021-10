1-800 Contacts annonce l'acquisition d'une entreprise de technologie d'essai virtuel de premier plan, Ditto

Plus de 60 millions de personnes par année profitent de la technologie de pointe de Ditto, qui permet aux acheteurs d'essayer des articles de lunetterie de façon réaliste et de recevoir des recommandations judicieuses de montures en personne et en ligne. Depuis la création de l'entreprise en 2011, des marques de commerce électronique principales, des fabricants de montures, des détaillants et d'autres professionnels de la vue ont intégré la technologie novatrice de Ditto pour personnaliser et simplifier l'expérience de découverte de montures.

Au cours des dernières années, la société affiliée de 1-800 Contacts, Premium Vision, s'est associée à des entreprises clientes pour offrir des services d'approvisionnement, de traitement des commandes, de commerce électronique et de télémédecine. En 2019, 1-800 Contacts a acquis 6over6 Vision, Ltd., une entreprise technologique révolutionnaire qui offre des tests optiques précis et fiables simplement au moyen d'un ordinateur ou d'un téléphone intelligent. Ditto s'associera à Premium Vision et à 6over6 pour créer un segment interentreprises clé en main pour d'autres entreprises du secteur de la vision.

« Nos clients nous demandent depuis des années des solutions technologiques supplémentaires. En combinant Premium Vision, 6over6, et Ditto, nous pourrons offrir une technologie et des services intégrés, a déclaré Kate Doerksen, cofondatrice de Ditto. Cette acquisition nous aide à concrétiser notre vision à plus grande échelle afin de rendre l'achat de lunettes simple et accessible. »

« L'objectif de Ditto de faciliter la découverte et l'achat d'articles de lunetterie est étroitement lié à notre mission de simplifier les soins de la vue, a déclaré Kellen Fowler, vice-président principal, Stratégie et développement des affaires de 1-800 Contacts. Nous sommes ravis que Kate et son équipe talentueuse de Ditto se joignent à nous alors que nous cherchons à améliorer les soins de la vue. »

À propos de Ditto

Ditto est la principale plateforme de technologie d'essai virtuel et de recommandation d'articles de lunetterie pour les détaillants, les marques et les professionnels des soins de la vue tournés vers l'avenir à l'échelle mondiale. Basé à Oakland, en Californie, Ditto offre des technologies avancées comme la personnalisation basée sur l'IA et les visualisations par la RA à l'industrie des produits de lunetterie. L'entreprise a été acquise par 1-800 Contacts en août 2021 et travaillera avec Premium Vision et 6over6 pour créer une technologie clé en main et une offre de services aux clients. Pour plus de renseignements, visitez le site : www.ditto.com

À propos de 1-800 Contacts

1-800 Contacts est le premier perturbateur de l'industrie de la vision et a passé les 26 dernières années à chercher une meilleure façon d'offrir des soins de la vue et d'améliorer l'expérience client. La marque a défendu sans relâche les intérêts des clients, en adoptant une loi fédérale qui permettait à ces derniers d'obtenir leurs ordonnances et en ouvrant la voie à une autre génération d'entreprises émergentes. En tant que plus grand vendeur de verres de contact, 1-800 Contacts sert chaque mois de façon transparente des millions de clients fidèles qui ont récompensé la marque avec un indice de recommandation client (NPS) supérieur à 80.

1-800 Contacts emploie 1 000 associés entre ses campus de l'Utah, de la Caroline du Nord et du Texas et fait partie du Top 500 des détaillants Internet.

