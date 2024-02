1 527 000 $ - Le gros lot record de La Poule aux œufs d'or enfin remporté!

MONTRÉAL, le 25 févr. 2024 /CNW/ - Après plus d'un an, le gros lot de La Poule aux œufs d'or a finalement été remporté lors de l'émission du dimanche 25 février. C'est Jacques Sénécal, un retraité de Terrebonne, qui a mis la main sur le montant record de 1 527 000 $.

Pour voir M. Sénécal raconter son expérience, cliquez ici.

Jacques Sénécal a remporté le gros lot record de La Poule aux œufs d’or (Groupe CNW/Loto-Québec)

Faits saillants

M. Sénécal a obtenu un doublé au jeu des roulettes, ce qui lui a permis de mettre la main sur 2 000 $ au jeu boni Machine à Poule. L'ouverture des portes lui a rapporté trois œufs dès le départ, lui permettant ainsi de passer directement à l'étape suivante.

M. Sénécal a opté pour l'œuf numéro 7, dans lequel se cachait le gros lot record de 1 525 000 $. Cette impressionnante somme est venue s'additionner au montant déjà remporté, pour un total de 1 527 000 $. Il s'agit du plus gros montant jamais remis à La Poule aux œufs d'or.

Au chapitre des projets, le gagnant aimerait louer un chalet à l'Île-du-Prince-Édouard et faire un voyage en famille.

Le billet gagnant provient de la pharmacie Familiprix située au 4790, rue d'Angora, à Terrebonne .

« Nous attendions depuis longtemps de remettre ce gros lot! C'était un beau moment d'émotion en studio », a mentionné Sébastien Benoit, coanimateur de l'émission. Sa partenaire, Julie Houle, a eu la chance d'être aux côtés du gagnant lors de la découverte de son lot : « C'est toujours un moment particulier d'ouvrir une enveloppe et de découvrir la mention "Gros lot"… mais ça l'est encore plus lorsqu'il s'agit d'un montant aussi important! »

Histoire d'un gros lot

Le gros lot de La Poule aux œufs d'or n'avait pas été remporté depuis le 25 octobre 2022. Il s'élevait à 1 525 000 $, un montant record.

Rappelons que tous les participants à l'émission sont assurés de gagner un lot. Depuis le lancement de l'émission, en 1993, près de 9 500 participants se sont déjà partagé plus de 290 millions de dollars en lots.

« C'est toujours un moment spécial de voir quelqu'un remporter un gros lot en direct à la télé. Ce sont ces émotions authentiques vécues sur le plateau de La Poule aux œufs d'or qui contribuent au succès de cette loterie depuis maintenant plus de 30 ans! » a souligné Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2023, elle a remis plus de 1,6 milliard de dollars en lots à la loterie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

SOURCE Loto-Québec

Renseignements: Renaud Dugas, Porte-parole et directeur des relations médias, Loto-Québec, 514 499-5208, [email protected]