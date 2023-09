1 473 pharmacies du Québec offriront la vaccination gratuite contre la grippe et la COVID dès le 10 octobre

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Dès le mardi 10 octobre, 1 473 pharmacies de toutes les régions du Québec offriront la vaccination gratuite contre la grippe et la COVID, et ce, à l'ensemble de la population. Les patients sont invités à prendre rendez-vous dès maintenant auprès de leur pharmacie de quartier en visitant le site web de la pharmacie, via Clic SantéMC, ou en se présentant en pharmacie.

« Les pharmaciens jouent un rôle de premier plan en vaccination au Québec depuis déjà quatre ans. Ils offrent un service de grande proximité, rapide, efficace et hautement professionnel. C'est encore un secret bien gardé au Québec - les pharmaciens peuvent administrer gratuitement près d'une trentaine de vaccins différents aux patients qui y sont admissibles. Il s'agit de s'informer auprès d'eux, » explique le président de l'ABCPQ, Denis M. Roy, pharmacien.

Pour une première fois cette année, les pharmacies du Québec proposeront - en plus des vaccins réguliers contre la grippe, le FluzoneMC HD, un vaccin à haute dose destiné aux personnes âgées de 75 ans et plus atteintes d'une maladie chronique, et le vaccin intranasal FluMistMC pour les jeunes de 2 à 17 ans qui préfèrent une vaccination sans injection.

Bien que la plupart des personnes âgées de 75 ans et plus reçoivent annuellement leur dose de vaccin contre la grippe, les autres personnes pour lesquelles il est particulièrement recommandé, négligent souvent de le faire. C'est le cas des personnes atteintes d'une maladie chronique - incluant les enfants, les femmes enceintes, les travailleurs de la santé, ainsi que les proches et aidants naturels. Ces personnes sont invitées à ne pas courir le risque d'une hospitalisation en prenant un rendez-vous combiné pour l'administration d'un vaccin contre la grippe et la COVID.

Au total, on évalue à plus de 4 500 le nombre de pharmaciens, infirmières et assistants techniques en pharmacie qui sont impliqués à l'effort de vaccination en pharmacie contre la grippe et la COVID à l'échelle du Québec cet automne.

Des services de vaccination en pharmacie à l'année

En plus de la vaccination contre la grippe et la COVID, les pharmacies du Québec offrent des services de vaccination contre le zona, le pneumocoque, le méningocoque, le VPH, l'hépatite A et B, la rougeole, la rubéole, la diphtérie, la coqueluche (notamment chez la femme enceinte) et le tétanos. Selon les critères fixés par les autorités de santé publique, la vaccination peut être gratuite et les patients sont invités à s'informer auprès de leur pharmacien ou d'une infirmière en pharmacie pour plus de détails. Au-delà du programme public de vaccination, d'autres vaccins sont offerts en pharmacie moyennant des frais, notamment contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour les 60 ans et plus, le zona pour les personnes non-admissibles à la gratuité, de même que la vaccination voyage.

Des services de vaccination sont offerts à l'année dans la majorité des pharmacies affiliées aux chaînes et bannières Accès pharma chez Walmart, Brunet, Familiprix, pharmacies Grégoire Arakelian dans les entrepôts Costco, Horizon Santé, Jean Coutu, Pharmaprix, Proxim et Uniprix.

À propos de l'ABCPQ

L'Association des bannières et des chaînes de pharmacies du Québec (ABCPQ) a pour mission de permettre aux pharmaciens communautaires de jouer un rôle clinique incontournable en collaborant au développement d'un environnement optimal pour les bannières et chaînes et leurs réseaux de pharmacies affiliées. L'ABCPQ regroupe les chaînes et bannières québécoises suivantes : Accès pharma chez Walmart, Brunet, Familiprix, pharmacies Grégoire Arakelian dans les entrepôts Costco, Horizon Santé, Jean Coutu, Pharmaprix, Proxim et Uniprix. Pour plus de détails, consultez le www.abcpq.ca. Pour trouver votre pharmacie parmi les 1 900 pharmacies du Québec, visitez le www.trouvermapharmacie.com.

SOURCE Association des bannières et des chaînes de pharmacies du Québec

Renseignements: Contact : Hugues Mousseau, Directeur général, ABCPQ, 514 945-8358, [email protected]