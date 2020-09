1,4 M$ pour soutenir les populations vulnérables dans leur lutte contre la COVID-19 - La Fondation familiale Trottier appuie une nouvelle initiative de recherche en ligne pour lutter contre la COVID-19

MONTRÉAL, le 1 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est heureuse d'annoncer un don de 1,4 million de dollars de la Fondation familiale Trottier pour appuyer CanCOVID, un réseau pancanadien d'action rapide pour faciliter la recherche, la collaboration et les communications en lien avec le coronavirus. Ce don généreux tire parti des investissements d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada ainsi que de Santé Canada, et permettra de coordonner l'acquisition des connaissances scientifiques nécessaires à la lutte contre la COVID.

(De gauche à droite) Dre Alexandra de Pokomandy, Dre Cécile Rousseau and Dre Sarah Gallagher (qui n’est pas sur la photo) dirigent CoVivre, un programme visant à uniformiser les règles du jeu pour les résidents de Montréal touchés de manière disproportionnée par la COVID-19. (Groupe CNW/Fondation du Centre universitaire de santé McGill)

Les connaissances scientifiques sur la COVID-19 sont complexes, et évoluent rapidement. Il est essentiel de coordonner les efforts des experts et des chercheurs d'un bout à l'autre du pays, tout en développant de nouvelles façons de mettre de l'information fiable entre les mains des décideurs, des leaders communautaires et du grand public. CanCOVID, un réseau dont la création a été mandatée par Sciences et technologie Canada, a été lancé pour répondre à ces besoins.

« Nous sommes convaincus qu'il est essentiel de disposer d'informations scientifiques accessibles, de grande qualité, pour réagir avec succès à cette pandémie », a déclaré la Dre Cara Tannenbaum, cofondatrice de CanCOVID.

En plus de fournir une plateforme en ligne pour coordonner les recherches scientifiques, la communauté CanCOVID vise notamment à partager une base solide de connaissances pour aider le Canada à se sortir de la crise de la COVID. Avec l'appui de la Fondation familiale Trottier, les chercheurs de CanCOVID pourront accélérer leurs efforts pour 1) améliorer les mesures de protection des communautés à risque; 2) atténuer les effets collatéraux sur la santé mentale et le bien-être social; 3) favoriser des attitudes positives à l'égard de la vaccination et 4) réduire les conflits associés à la pandémie entre les communautés.

Une partie du don de la Fondation familiale Trottier servira à financer CoVivre, une initiative d'action sur le terrain dans le cadre de CanCOVID visant à aider les communautés vulnérables à accéder à des ressources de santé et de soutien durant cette pandémie mondiale. Dirigée par la Dre Cécile Rousseau, psychiatre, la Dre Alexandra de Pokomandy, médecin de famille et chercheuse et la Dre Sarah Gallagher, cofondatrice de CanCOVID, cette initiative incitera les organismes communautaires à jouer un rôle clé dans le partenariat pour déterminer les priorités; CoVivre collaborera ensuite avec ces organismes pour leur offrir le soutien approprié.

« Notre mission est de faire progresser la science, l'éducation et la santé, c'est pourquoi nous appuyons avec enthousiasme la nouvelle initiative CanCOVID, en particulier ses efforts pour appuyer les communautés marginalisées, qui sont le plus durement touchées par le coronavirus », a déclaré Éric St-Pierre, directeur général de la Fondation familiale Trottier. « Nous espérons que notre don incitera d'autres entreprises à s'associer à CanCOVID, à MI4 et au CUSM pour faire progresser la recherche. »

L'histoire des pandémies et la situation actuelle au sud de la frontière illustrent la nécessité de mobiliser les experts et de mettre de l'information pertinente basée sur les faits à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin.

« Tout le monde doit être sur la même longueur d'onde. Si les gens ne reçoivent pas d'information cohérente basée sur des données scientifiques sur la façon de gérer le risque d'infection, ils sont plus susceptibles d'ignorer les directives de la santé publique et de suivre les conseils erronés provenant des médias sociaux et d'autres sources », souligne le Dr Don Sheppard, directeur de l'Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill (MI4). MI4 dirige plus de 50 projets en lien avec la pandémie de COVID-19 et l'atténuation des risques pour les Canadiens et le monde.

Norman Steinberg, président du conseil d'administration de la Fondation du CUSM, a ajouté « L'initiative CanCOVID est un nouveau modèle de résolution de problèmes qui pourrait modifier le pronostic de la COVID-19 à l'échelle nationale, et nous sommes extrêmement reconnaissants de l'investissement visionnaire de la Fondation familiale Trottier pour appuyer cet important réseau. »

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l'excellence des soins aux patients, la recherche et l'enseignement au CUSM. Notre Fondation a mis sur pied un fonds d'urgence COVID-19 pour permettre au CUSM de lancer rapidement des projets de recherche essentiels pour freiner la propagation du virus et pour appuyer les efforts inlassables du personnel de notre hôpital face à la pandémie. Grâce à votre appui, nous prenons des mesures immédiates et nous axons nos efforts sur la prévention et le traitement de la maladie.

