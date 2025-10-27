Une campagne nationale sera lancée du 27 au 31 octobre pour enseigner des compétences de pensée critique afin de naviguer dans un contenu en ligne en rapide évolution

OTTAWA, ON, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Les hypertrucages et autres contenus de mésinformation générés par l'intelligence artificielle (IA) deviennent impossibles à éviter en ligne : selon un rapport récent, deux tiers des Canadiens ont été exposés à ce type de contenu à plusieurs reprises au cours de la dernière année.

HabiloMédias répond à ces nouveaux défis en ligne avec sa 20e Semaine éducation médias annuelle, qui se tiendra du 27 au 31 octobre 2025. Cette semaine vise à renforcer les compétences des Canadiens en littératie aux médias numérique grâce à des ressources gratuites et des activités offertes partout au pays. Les enseignants, les élèves, les centres pour aînés, les bibliothèques, les musées et les groupes communautaires sont invités à participer aux activités, qui soutiennent l'objectif de la semaine : favoriser des citoyens numériques informés et engagés.

L'organisme marque cette 20e édition en lançant une nouvelle campagne intitulée « Voyons donc? », qui souligne l'importance de poser des questions critiques face aux contenus générés par l'IA. La campagne arrive à un moment où les Canadiens sont plus exposés et préoccupés que jamais par les outils d'IA générative. Selon une nouvelle étude, un Canadien sur trois a utilisé l'IA générative au cours de la dernière année, soit plus du double qu'en 2024, et 74 % se disent inquiets de la mésinformation produite par ces outils.

« De l'apparition des médias sociaux jusqu'aux canulars viraux alimentés par des outils d'IA en en plein essor, le contenu en ligne a changé de manière spectaculaire depuis que nous avons lancé la Semaine éducation médias il y a 20 ans », déclare Kathryn Ann Hill, directrice exécutive de HabiloMédias. « Cette année, notre objectif est d'aider les Canadiens de tous âges à vérifier le contenu, à repérer les biais et à réfléchir avant de partager des informations. Se demander Voyons donc? et utiliser les compétences de littératie aux médias numériques mises en avant pendant la Semaine éducation médias est essentiel pour distinguer ce qui est factuel de ce à quoi nous pouvons croire. »

HabiloMédias souhaite bâtir sur le succès de l'édition précédente, qui avait généré plus de 88,5 millions d'impressions en ligne et mobilisé 175 organisations partenaires. La semaine inclura aussi la 4e Journée de la citoyenneté numérique, le 29 octobre. Cette journée encourage les gens à utiliser les plateformes en ligne de façon respectueuse et responsable afin de favoriser la compréhension et les échanges positifs.

« Plus que jamais, il importe d'éduquer nos enfants et de s'éduquer soi-même au sujet des médias, a déclaré l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis croissants liés aux textes, vidéos et fichiers audio générés artificiellement, ainsi qu'à la prévalence continue de la mésinformation et de la désinformation. Nous devons développer les compétences dont nous avons besoin pour évaluer de façon critique l'information et les médias auxquels nous sommes confrontés afin de préserver les fondements mêmes de notre société et de nous assurer que la prochaine génération de Canadiens et Canadiennes est équipée pour naviguer dans le monde virtuel en toute sécurité. J'invite tout le monde à découvrir les activités de MediaSmarts et à réfléchir de manière critique à l'information qu'il consomme et aux médias numériques auxquels il accède tous les jours. »

Les personnes intéressées peuvent visiter www.habilomedias.ca pour consulter la liste complète des événements, découvrir de nouvelles ressources, dont un atelier mis à jour axé sur l'IA, ou encore partager du contenu lié sur les réseaux sociaux avec les mots-clics #SemaineEducationMedias ou #JourneeCitoyenneteNumerique.

HabiloMédias est le centre bilingue d'éducation aux médias numériques du Canada. Depuis près de 30 ans, cet organisme de bienfaisance fait progresser l'éducation aux médias numériques dans les écoles, les foyers et les communautés canadiennes. HabiloMédias est aussi la maison de l'icône canadienne, l'hippo des familles. Visitez www.habilomedias.ca pour en savoir plus.

La Semaine éducation médias est placée sous le patronage de la Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) et bénéficie du soutien de Bell, Google, Meta, TELUS Averti, TikTok Canada , et YouTube

Avec l'appui de l' Alberta Teachers' Association , de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens , de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique, de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario de la New Brunswick Teachers' Association , de la Newfoundland and Labrador Teachers' Association , du Nova Scotia Teachers Union et de l'Ontario English Catholic Teachers' Association.

