« VisezHaut » de la Marche des dix sous du Canada obtient un important investissement fédéral

L'honorable Kamal Khera annonce l'octroi de fonds pour appuyer plus de 1 000 apprenants

TORONTO, le 2 déc. 2023 /CNW/ - L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, que le programme « VisezHaut » de la Marche des dix sous du Canada recevrait des fonds importants de Digital, la grappe d'innovation mondiale canadienne en matière de technologies numériques, afin d'étendre le programme de compétences numériques à plus de 1 000 personnes handicapées au Canada.

Appuyé par Digital et financé par le programme Compétences pour réussir du gouvernement du Canada, cet investissement fait plus que doubler le financement actuel du programme « VisezHaut ». Les nouveaux fonds compléteront les investissements de Microsoft Canada et de la Fondation CIBC, permettant ainsi aux apprenants d'obtenir un emploi recherché, aujourd'hui et dans l'économie numérique de demain.

« À l'approche de la Journée internationale des personnes handicapées, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à faire en sorte que tous les Canadiens puissent participer au marché du travail », a déclaré la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera. « Les talents numériques sont plus nécessaires que jamais. Avec ce projet et le soutien de plus de six cent mille dollars du gouvernement du Canada, La Marche des dix sous aide les personnes en situation de handicap à accéder à la formation et au soutien nécessaires pour améliorer leurs compétences numériques grâce à la formation axée sur les compétences, au mentorat et au développement de carrière. Félicitations et merci à toutes les personnes impliquées. Vous contribuez à faire tomber les obstacles pour les personnes en situation de handicap et à construire un Canada plus accessible et plus résilient. »

« Nous devons nous assurer que les personnes en situation de handicap ont les mêmes opportunités de faire partie de la main-d'œuvre et de s'épanouir » a dit Michael Coteau, député. « Il est important que nous fassions cette annonce la Journée internationale des personnes handicapées. Le programme VisezHaut offert par la Marche des dix sous du Canada est exceptionnel et il est engagé à assurer que les personnes en situation de handicap sont bien équipées avec les compétences d'aujourd'hui et de demain. Il fournira à ceux qui en bénéficient les compétences nécessaires pour être idéalement positionnés sur le marché du travail numérique. La nécessité de personnes dans la main-d'œuvre numérique n'a jamais été aussi cruciale, et le gouvernement du Canada s'engage à ce que chacun ait l'opportunité d'en faire partie. »

« Nous sommes ravis d'annoncer ce nouveau financement alors que nous célébrons la Journée internationale des personnes handicapées », a déclaré Len Baker, président et président-directeur général, Marche des dix sous du Canada. « Nous tenons à ce que toutes les personnes handicapées au Canada soient préparées pour réussir sur le marché du travail. Comme nous vivons dans un pays industrialisé axé sur le numérique, l'acquisition et l'amélioration des compétences, ainsi que le recyclage, sont essentiels pour rester employable face à la concurrence. « VisezHaut » fait en sorte que les personnes en situation de handicap aient accès à une formation et à une certification reconnues par le secteur afin de les soutenir durant leur parcours professionnel. »

« Il est crucial d'appuyer l'équité et la diversité dans le secteur technologique canadien pour assurer la croissance et la prospérité de notre pays », a affirmé Sydney Goodfellow, directeur du Digital Learning Lab, le programme axé sur les talents de Digital. « Nous sommes fiers d'appuyer l'initiative VisezHaut et le travail de la Marche des dix sous du Canada, de Microsoft et de la Fondation CIBC pour contribuer à créer un Canada plus inclusif et innovateur. »

Depuis son lancement il y a un peu plus d'un an, « VisezHaut » a offert gratuitement à plus de 400 apprenants handicapés partout au pays une formation allant de l'alphabétisation numérique de base aux compétences avancées, en français et en anglais, mettant à profit l'initiative de compétences en IA mondiale de Microsoft. Les participants vont de personnes qui acquièrent des compétences numériques de base aux travailleurs du secteur des technologies et aux personnes qui occupent des emplois axés sur la technologie qui cherchent à perfectionner leurs compétences ou à obtenir des certifications avancées de Microsoft.

« VisezHaut » aide les participants à améliorer leurs compétences numériques en aussi peu que quatre semaines. Grâce à la formation et au mentorat professionnels intégrés de la Marche des dix sous du Canada, ils peuvent accélérer leur entrée sur le marché du travail ou faire avancer leur carrière.

« Alors que nous embrassons le pouvoir transformateur des nouvelles technologies, Microsoft doit veiller à ce que chaque personne ait l'occasion de s'épanouir dans une économie numérique qui utilise l'IA », a dit Lisa Everett, responsable de Microsoft Philanthropies Canada. « La maîtrise du numérique est en train de devenir essentielle dans n'importe quel poste, secteur ou industrie. C'est pourquoi nous cherchons à rendre les compétences technologiques accessibles à tous par le biais du programme Skills for Jobs de Microsoft. Notre partenariat avec la Marche des dix sous du Canada témoigne de notre engagement à élargir les possibilités économiques et à habiliter les personnes de toutes capacités à réaliser leur plein potentiel. »

« À la CIBC, nous créons une culture d'inclusion, et l'accessibilité joue un grand rôle », a déclaré Sandy Sharman, qui dirige l'équipe Personnel, culture et marque de la Banque CIBC et est coprésidente de la Fondation CIBC. « Nous sommes convaincus que chaque personne devrait avoir la possibilité de réaliser ses ambitions, et c'est pourquoi l'élimination des obstacles qui nuisent aux progrès est si importante. Nous sommes fiers d'appuyer la Marche des dix sous du Canada et l'initiative VisezHaut, qui contribuera à supprimer les obstacles pour la prochaine génération de dirigeants et d'artisans du changement. »

Pour obtenir plus de renseignements ou pour vous inscrire à titre de participant à VisezHaut, consultez le https://www.modcemploymentservices.ca/fr/homez/.

Au sujet de la Marche des dix sous du Canada

La Marche des dix sous du Canada est un organisme de bienfaisance voué à créer une société qui inclut les personnes de toutes capacités. Elle a pour mission de fournir un vaste éventail de services aux personnes atteintes d'un handicap physique partout au pays et est engagée à aider les personnes à atteindre leurs objectifs et à améliorer leur qualité de vie.

