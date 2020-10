OTTAWA, ON, le 28 oct. 2020 /CNW/ - La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) finance 14 projets de recherche communautaire qui étudieront les effets de la consommation de cannabis sur des populations sous-desservies aux quatre coins du pays. Chaque projet recevra jusqu'à 100 000 $ sur deux ans, pour un investissement total de 1,4 M$.

En vertu du modèle de recherche communautaire, chacune des communautés étudiées dirigera son propre projet, participera à toutes les phases de la recherche et profitera du changement social positif qui sera généré sous l'impulsion de ses conclusions.

« Nous sommes ravis de l'amorce de projets de recherche communautaire qui permettront de renforcer les capacités et d'approfondir les connaissances, qui profiteront directement aux communautés et qui influenceront les politiques publiques partout au Canada, déclare Joanna Ochocka, codirectrice du Centre for Community Based Research (CCBR). « Collectivement, ces initiatives ont le potentiel de créer des communautés fortes, mieux capables de s'adapter et de soutenir leurs membres, particulièrement les personnes sans pouvoir et sans débouchés et celles qui sont vulnérables d'une manière ou d'une autre. »

Les projets permettront de combler des lacunes criantes dans la recherche sur le cannabis et la santé mentale chez les Autochtones, les Métis, les personnes 2SLGBTQ+, les personnes âgées, les immigrants, les réfugiés et les groupes ethnoculturels et racialisés (IRER) ainsi que d'autres groupes subissant diverses formes d'oppression.

L'initiative qui sera entreprise par le Centre for Resilience and Social Development (CRSD) est un des projets financés . « Il est important d'examiner la relation entre la santé mentale et la consommation de cannabis d'un point de vue social, politique et économique », soutient Aber Abdulle, gestionnaire du projet au CRSD qui s'intéressera au recoupement de ces facteurs dans les populations IRER, tout en cherchant à renforcer l'engagement de la communauté et à donner aux jeunes les moyens de prendre leur santé en main.

Six des projets, qui figurent parmi les premières études du genre dirigées par des Autochtones, feront un examen initial de la consommation de cannabis et de la santé mentale dans les communautés de Premières Nations et de Métis.

« Ces six projets sont une occasion pour les Premières Nations et les Métis de s'investir dans des recherches rendant hommage à leur langue et à leur culture, qui sont les assises de leur vision du monde, souligne Carol Hopkins, directrice générale de la Thunderbird Partnership Foundation. C'est un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire vers la décolonisation du savoir autochtone. »

Pour Krista Benes, directrice de l'équipe de santé mentale et lutte contre les dépendances de la CSMC, cet investissement marque une étape majeure promettant des recherches plus inclusives. « Personne n'est mieux outillé pour explorer la relation entre la consommation de cannabis et la santé mentale dans les communautés marginalisées que les membres de ces communautés. Nous sommes tous des experts de notre plein droit. »

Faits en bref

Six des 14 projets financés seront dirigés par des Autochtones.

Il s'agira des premières recherches sur la relation entre le cannabis et la santé mentale dans les communautés métisses.

Ces projets seront parmi les premières recherches sur la consommation de cannabis et la santé mentale dirigées par des Autochtones.

