OTTAWA, ON, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Le Syndicat des Douanes et de l'Immigration (SDI), qui représente les agentes et agents et le personnel de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à travers le pays, demande à l'ASFC de revenir immédiatement sur sa décision malavisée de réduire les heures de service aux points d'entrée terrestres au Nouveau-Brunswick, au Québec, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Le 18 novembre 2024, l'ASFC a annoncé qu'elle comptait réduire les heures de service de plus d'un quart de ses points d'entrée terrestres, soi-disant afin de renforcer la sécurité et pour s'aligner sur les heures d'ouverture des postes frontaliers des États-Unis. « Il s'agit d'une décision incroyablement malavisée », a déclaré Mark Weber, président national du SDI, en réponse à l'annonce de l'Agence, qui a été faite sans véritable préavis au syndicat et au personnel de l'ASFC. « À un moment où tous les regards sont tournés vers la frontière, compte tenu de l'impact potentiel de la récente élection présidentielle américaine, l'Agence fait preuve d'un manque flagrant de vision en procédant à cette réduction de service. Prétendre que la frontière est plus sûre si les postes frontaliers sont fermés plus souvent est tout simplement un non-sens -- c'est absurde », a ajouté le président du syndicat.

Le syndicat est déçu de constater que l'Agence procède une fois de plus à des changements sans consulter le personnel de première ligne qui travaillent aux postes frontaliers concernés. Pire encore, l'ASFC ne semble pas avoir consulté les collectivités frontalières, malgré l'impact important de cette réduction des heures de service sur les familles et les entreprises locales.

« Les postes frontaliers concernés verront leurs heures d'ouverture réduites à partir du 6 janvier 2025. Dans certains cas, les heures d'ouverture passeront de 24 heures sur 24 à 12 heures par jour seulement », a déclaré le président national du SDI. Pour les collectivités qui chevauchent la frontière -- dont beaucoup sont rurales -- de tels changements peuvent être lourds de conséquences, le côté canadien et le côté américain dépendant l'un de l'autre pour ce qui a trait aux services essentiels, à l'emploi et à l'industrie.

À cause des heures de service réduites, les résidents et les opérateurs commerciaux devront se déplacer plus loin, tôt le matin, en soirée et pendant la nuit, parfois sur de longues distances. Les secteurs industriels tels que l'agriculture et le bois d'œuvre seront certainement touchés. Certains des postes frontaliers touchés jouent également un rôle important en reliant le Canada aux grandes zones métropolitaines des États-Unis, telles que Boston et Denver.

« Ce n'est pas la première fois que l'Agence cherche à réduire les heures de service aux points d'entrée terrestres », a déclaré Mark Weber, » et le résultat final est que la frontière est à la fois moins sûre et moins fonctionnelle. Nous avons vraiment besoin que le gouvernement investisse de façon judicieuse au niveau de la frontière pour assurer un nombre de personnel adéquat, afin que nos membres puissent continuer à servir les Canadiennes et les Canadiens et à protéger nos collectivités. La réduction des heures de service ne contribue certainement pas à atteindre cet objectif ».

Le Syndicat des Douanes et de l'Immigration (SDI) est un élément de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et représente le personnel de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), notamment les agentes et agents des services frontaliers aux aéroports, aux points d'entrée terrestres, aux ports maritimes, aux points d'entrée commerciaux et aux centres postaux, les agentes et agents d'application des lois à l'intérieur du pays, les agentes et agents du renseignement, les enquêtrices et enquêteurs, les agentes et agents commerciaux, les agentes et agents d'audience, les membres en civil, et tout le personnel de soutien.

