HUIZHOU, Chine, 25 avril 2024 /CNW/ - Creality, un important fabricant mondial d'imprimantes 3D, a célébré son 10e anniversaire le 9 avril à Huizhou, en Chine, avec des événements et des lancements de produits passionnants. Sous le thème « Une décennie et plus encore », l'événement marquant commémore non seulement des années de réalisations, mais réaffirme également l'engagement de Creality envers l'innovation et la promotion d'une communauté 3DP dynamique dans le monde entier. Le grand événement a attiré près de 300 participants.

Nouveau langage de marque rendu par des activités engageantes pour les utilisateurs

L'événement d'anniversaire a marqué un moment important pour Creality, mettant en vedette un nouveau logo - un « A » vert créatif symbolisant le développement durable, la compétence et la communauté. L'essence de la marque, résumée par « USAVE » - Usable (Utilisable), Smart (Intelligent), Affordable (Abordable), Versatile (Polyvalent), Enjoyable (Agréable), met l'accent sur l'engagement envers l'innovation. Creality encourage la créativité avec son nouveau slogan « Imagine It, Make It » (Imaginez, créez). Des activités d'anniversaire captivantes comme le défi en vidéo et l'Invasion des musées ont mis en valeur les parcours mondiaux des utilisateurs, célébrant l'impact de Creality.

Au cours de la dernière décennie, Creality a dirigé l'évolution de l'industrie de l'impression 3D, démocratisant l'accès avec Creality Devices, Creality Cloud et Creality Ecosystem. En réfléchissant à son parcours, Creality passe à « Creality Life », se consacrant à la créativité et à l'autonomisation axées sur la technologie.

Présentation des imprimantes révolutionnaires

Creality a profité de l'occasion pour dévoiler plusieurs produits de pointe, y compris des imprimantes 3D multicolores et des améliorations à l'écosystème, conçus pour révolutionner l'expérience d'impression pour les utilisateurs de tous les niveaux de compétence.

Creality K2 Plus + Creality Filament System (CFS)

Le modèle K2 Plus révolutionnaire, le dernier ajout à la prestigieuse série K de Creality, a un volume de construction de 350 mm en cubes. S'appuyant sur le système Creality Filament System (CFS), il innove dans l'impression 3D multicolore, révolutionnant la gestion des filaments avec une identification et une sélection automatiques compatibles avec la RFID. Le CFS prend en charge la création sans effort d'impressions époustouflantes en 16 couleurs, avec une gestion et une intégration intelligentes des cartouches avec le système d'exploitation Creality assurant un appariement optimal des filaments. Doté d'une conception scellée et d'une fonction anti-échappement, le CFS peut accueillir jusqu'à quatre rouleaux de filament de 1 kg par boîte. Au-delà de ses capacités multifactorielles, le K2 Plus offre une qualité d'impression et une efficacité inégalées, avec une ingénierie de précision, un chauffage actif de la chambre et une extrusion de prochaine génération. Grâce à la technologie Creality OS et Edge AI, le modèle offre une connectivité transparente et une surveillance intelligente. Creality prévoit de présenter l'ensemble de la série K2 avec la trousse multicolore CFS comme norme sur chaque modèle, disponible à l'échelle mondiale à compter du 31 juillet.

Ender-3 V3 Plus

En plus de la nouvelle Ender-3 V3 lancée plus tôt cette année, la Ender-3 V3 Plus est un concentré de puissance conçu pour stimuler la créativité. Avec un volume de construction généreux de 300 x 300 x 330 mm, la technologie CoreXZ permettant des vitesses allant jusqu'à 600 mm/s, et un cadre robuste entièrement métallique renforcé de tiges de soutien pour une stabilité accrue, cette imprimante révolutionne l'impression à grande échelle. Équipée de deux puissants moteurs à axe Y, d'un système d'extrusion directe et d'une buse trimétallique intégrée, elle assure une extrusion sans obstruction et une fusion précise des filaments pour des impressions sans défaut. Améliorée par des ventilateurs de refroidissement à deux pièces, un étalonnage automatique et une compatibilité avec le système d'exploitation Creality, cette imprimante offre une commodité et une qualité inégalées en matière d'impression 3D.

HALOT-Mage S

Doté d'un écran ACL mono de 10,1 po 14 K, le modèle HALOT-Mage S 14K offre une précision époustouflante à 150 mm/h avec le mode Dynax+. La source lumineuse intégrée uniforme assure des impressions nettes avec une précision de 0,02 à 0,09 mm. Avec son film Pictor conçu pour la vitesse et son système d'exploitation Smart HALOT pour l'impression à distance, il offre un contrôle inégalé. De plus, son purificateur d'air intégré garantit une expérience sans odeur.

L'expansion de l'écosystème au cœur de l'action

Conformément à l'engagement de Creality envers un écosystème complet d'impression 3D, des agrandissements importants des accessoires ont été annoncés, améliorant ainsi la productivité, la créativité et l'expérience utilisateur.

Creality Falcon2 Pro 60W - Premier graveur et découpeur laser fermé au monde

Avec une puissance de coupe de 60 W et trois lasers en un seul, le Creality Falcon2 Pro 60W assure une coupe efficace et une gravure précise. Sa conception entièrement fermée assure la sécurité, tandis que la caméra intégrée permet le positionnement automatique, ce qui améliore la commodité. De plus, un module laser supplémentaire de 1,6 W permet la gravure ultrafine.

CR-Scan Otter - Petit à grand, balayez, créez

Capable de balayer des objets allant de 10 à 2 000 mm avec une précision allant jusqu'à 0,02 mm et une vision stéréo innovante à quatre objectifs, le CR-Scan Otter offre une numérisation couleur 24 bits pour des résultats détaillés et précis. Sa fonction anti-éblouissement garantit un balayage fluide, élargissant ainsi sa polyvalence en balayant des objets noirs/métalliques sans pulvérisation.

CR-Scan Raptor - Très haute précision, choix de la qualité métrologique

Avec une grande précision allant jusqu'à 0,02 mm, des vitesses allant jusqu'à 60 images par seconde et sept lignes laser, le Raptor CR-Scan est le choix ultime pour une numérisation précise. Doté d'un balayage de lumière structuré infrarouge, il couvre des tailles de 5 à 2 000 mm, offrant une polyvalence dans toutes les applications. Léger et portable à 370 g, il convient à divers besoins de balayage.

Innovation en matière de matériaux

Creality présente des matériaux d'impression plus variés, colorés et respectueux de l'environnement. Offrant plus de 50 couleurs de filaments vibrants dans les séries Ender, CR et Hyper, Creality présente le filament innovant de la série RFID pour la reconnaissance des couleurs et des matériaux par l'intermédiaire de Creality Cloud. Les nouveaux matériaux CF, PA, PETG et résine répondent à divers besoins d'impression.

Chaussures imprimées en 3D

Étiquetées Dragon Flame et Dragon Horn, les chaussures imprimées en 3D de Creality allient une conception de pointe à une technologie avancée de fabrication additive. Offrant un confort, une durabilité et une flexibilité supérieurs, ils représentent l'avenir de la conception de chaussures, en mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité.

Un moment monumental

L'événement d'anniversaire, axé sur le parcours décennal de Creality et sa vision de l'avenir, s'est terminé par un dîner d'appréciation.

Adam AO, chef de la direction de Creality, a exprimé ses émotions profondes au sujet de cette étape importante, déclarant : « Je suis profondément ému par le sentiment de fierté et de gratitude suscité par les dix dernières années et cet anniversaire remarquable. Cette célébration représente non seulement une étape importante, mais aussi un témoignage de notre engagement indéfectible envers l'innovation, l'industrie et la communauté de l'impression 3D. Plus important encore, nous sommes déterminés à offrir ce à quoi tout cela s'ajoute au cours de la prochaine décennie et au-delà. J'aimerais remercier tout le monde ici - ensemble, nous continuerons d'innover, de croître et de laisser notre marque dans l'histoire des 3DP. »

Promotions sans précédent sur la boutique en ligne Creality et Amazon

Pour mobiliser et récompenser les utilisateurs et la communauté 3DP, Creality a également lancé des promotions d'anniversaire sur la boutique en ligne Creality et la boutique Amazon de Creality. Pour en savoir plus sur Creality et ses produits, visitez https://creality.com/ .

Boutique en ligne Creality

États-Unis : https://store.creality.com/pages/crealitys-10th-anniversary-sale

Union européenne : https://store.creality.com/eu/pages/crealitys-10th-anniversary-sale

Allemagne : https://store.creality.com/de/pages/creality-10-jahriges-jubilaum-mega-sale

Royaume-Uni : https://store.creality.com/uk/pages/crealitys-10th-anniversary-sale

Australie : https://store.creality.com/au/pages/crealitys-10th-anniversary-sale

Canada : https://store.creality.com/ca/pages/crealitys-10th-anniversary-sale

Japon : https://store.creality.com/jp/pages/crealitys-10th-anniversary-sale

Creality sur Amazon : https://gtly.to/wROFBtEnq

