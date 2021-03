NiQUAN GTL est la première usine commerciale de ce type dans l'hémisphère occidental.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, M. Rowley a déclaré : « Cette usine de transformation des gaz en liquide (GTL) est un excellent exemple d'exploitation fructueuse du potentiel d'exportation de produits à grande valeur ajoutée au pays, et ce, grâce à la collaboration du secteur privé, du secteur bancaire et du gouvernement. Permettez-moi de féliciter NiQuan et tous les intervenants qui ont mené à bien ce projet. Je souhaite à NiQuan le plus grand succès dans ses activités futures puisque celui-ci rejaillit sur le pays et sur tous ses citoyens. »

M. Ainsley Gill, PDG de NiQuan Energy, a expliqué : « Le GTL représente une énergie propre, un pont entre un passé reposant sur une énergie polluante et un avenir reposant sur une énergie plus propre. C'est une transition qu'un grand nombre d'entreprise avait à cœur d'opérer. Pour de nombreuses raisons cependant, la plupart ont échoué. Grâce à cette usine, NiQuan Energy a bâti le premier d'un grand nombre de ponts, non seulement à Trinité-et-Tobago et dans les Amériques, mais partout dans le monde. Nos produits d'énergie propre changeront la donne. C'est la conviction qui nous anime depuis le début. C'est ce que nous avons promis de faire, et nous avons tenu notre promesse, ici, aujourd'hui. »

L'usine a atteint un taux de contenu local remarquable de plus de 90 % et sa construction a été financée à l'aide de ressources régionales. Ainsley Gill a poursuivi ainsi : « Au départ, nous avons conçu un projet qui devait être financé à l'échelle internationale. Finalement, il a plutôt été financé à l'échelle régionale. Nous croyons que c'est une première pour un grand projet d'infrastructure énergétique dans les Caraïbes. »

Renseignements généraux

L'usine et le processus

NiQUAN GTL est la première usine commerciale de ce type dans l'hémisphère occidental et l'une des cinq seules usines de GTL commerciales actuellement en activité dans le monde, construite exclusivement pour la production commerciale de produits GTL et utilisant le procédé Fischer-Tropsch à basse température (LTFT).

L'usine de GTL a démarré ses activités en décembre 2020 et augmente actuellement sa capacité nominale à 2 400 barils de diesel paraffinique dérivé du gaz naturel et de naphte naphta dérivé du gaz naturel en une proportion de 80/20 par jour.

L'usine est située à Pointe-à-Pierre, sur la côte ouest de Trinité, en République de Trinité-et-Tobago, et se trouve dans le périmètre de la raffinerie de Guaracara.

L'usine de GTL est une installation de production qui transforme le gaz naturel en produits énergétiques de grande qualité à faibles émissions. Elle utilise la technologie Fischer-Tropsch à basse température (LTFT) éprouvée dans un système à lit fixe.

Le procédé LTFT comporte trois étapes. La première étape consiste à combiner le gaz naturel et la vapeur dans un reformeur afin de créer un gaz synthétique, ou gaz de synthèse. À la deuxième étape, ce gaz de synthèse est introduit dans les réacteurs Fischer-Tropsch, où il est soumis à une réaction catalytique qui le convertit en un brut synthétique cireux, ou « brut de synthèse ». À la dernière étape, le brut de synthèse cireux passe à travers l'hydrocraqueur, où il est fissuré dans l'ardoise requise comme c'est le cas pour le raffinage traditionnel du pétrole brut qui élimine les polluants et les contaminants.

La technologie essentielle de catalyseur Fischer-Tropsch de l'usine de GTL est fournie par Emerging Fuels Technology, Inc., une autorité en matière de technologie de transformation du gaz en liquide.

L'approvisionnement en charge d'alimentation en gaz naturel de l'usine de GTL est assuré par la Upstream Downstream Energy Company de Trinité-et-Tobago. Petrotrin est l'acheteur du produit.

L'usine GTL a été achevée en deux phases, la première comprenant une inspection et une évaluation complètes de l'usine, ainsi que l'élaboration d'une portée détaillée des travaux requis pour la terminer et la mettre en service. La deuxième phase était celle de l'achèvement.

La première phase s'est terminée en janvier 2019 et la deuxième au quatrième trimestre de 2020. Le projet a atteint un taux de contenu local de plus de 90 % et a été financé à l'échelle régionale.

Produits GTL

Les produits GTL sont caractérisés par un rendement élevé et de faibles émissions comparativement à leurs équivalents dérivés du pétrole brut et à d'autres sources d'énergie. De plus, ils sont biodégradables et présentent une faible toxicité, ce qui leur confère des avantages supplémentaires par rapport aux produits fabriqués à partir de pétrole brut.

Diesel paraffinique dérivé du gaz naturel

Le diesel paraffinique dérivé du gaz naturel est un carburant propre, conforme aux spécifications, à allumage par compression (EN15940), dont les deux principales caractéristiques sont essentiellement une teneur en soufre nulle et un taux de cétane très élevé. Le diesel paraffinique dérivé du gaz naturel offre d'importantes réductions des émissions de dioxyde de soufre et de matières particulaires (aussi appelées « fumée noire »), ce qui en fait un excellent candidat sur les marchés de premier plan régis par des normes d'émissions rigoureuses.

Le diesel dérivé du gaz naturel peut être utilisé comme carburant de transport, matière première chimique ou pour d'autres applications industrielles.

Naphta dérivé du gaz naturel

Le naphta dérivé du gaz naturel est une matière première/un mélange de carburant hautement paraffinique et l'une des matières premières liquides les plus efficaces pour le craquage de l'éthylène. Il peut également être utilisé comme composant de mélange d'essence.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1452671/The_Honourable_Prime_Minister_Dr_Keith_Rowley_opens_the_plant.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1452672/NiQUAN_GTL.jpg

SOURCE NiQuan Energy

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Malcolm Wells au +44 (0)7879 847478 ou [email protected], http://www.niquanenergy.com

Liens connexes

http://www.niquanenergy.com