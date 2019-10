« Un quart de milliard » de documents financiers traités par la Receipt Bank

1.3 million de personnes utilisent cette plateforme pour automatiser leur comptabilité. Les Canadiens ont soumis plus de 16 millions de documents financiers à Receipt Bank.

LONDRES, 21 octobre 2019 /CNW/ -- Receipt Bank -, la plus grande plateforme d'automatisation de la comptabilité au monde, a franchi une nouvelle étape avec le traitement numérique de plus de 250,000,000 documents financiers.

Depuis son lancement, la plateforme de comptabilité numérique a permis à 1.3 million de personnes d'acquérir, de numériser et d'enregistrer des reçus, des factures et des relevés bancaires.

Les documents financiers sont stockés en toute sécurité et classés de manière appropriée pour que l'expert-comptable ou le comptable puisse accéder aux comptes des clients. Receipt Bank fonctionne sur toutes les plateformes, y compris Intuit's QuickBooks en ligne, Xero, Sage ou même un simple tableur.

Adrian Blair, PDG de Receipt Bank, a commenté: « C'est une étape importante, alors que nous poursuivons notre mission de rendre plus puissante la comptabilité des petites entreprises grâce à l'apprentissage automatique. Je suis ravi que de plus en plus de petites entreprises et leurs conseillers se joignent à la communauté de Receipt Bank.»

Receipt Bank est maintenant utilisée par 63,629 conseillers professionnels en affaires, qui servent des centaines de milliers de petites et moyennes entreprises dans le monde.

Un utilisateur commercial de Receipt Bank a commenté : « Je suis un tour opérateur. Vous pouvez donc imaginer le montant des encaissements quotidiens. J'ai commencé à utiliser Receipt Bank et je n'aurais pas pu exiger une meilleure solution à mes problèmes. Je clique simplement, ça télécharge et c'est directement saisi dans mon système de comptabilité - c'est aussi simple que ça! »

Adrian Blair, PDG de Receipt Bank, a ajouté : « L'apprentissage automatique signifie que plus nous traitons de documents financiers, plus nous apportons de valeur à nos clients. Je suis enthousiasmé par la façon dont nous pouvons véritablement transformer les entreprises pour le meilleur en leur faisant gagner du temps et en les aidant à se développer plus rapidement. »

Note à l'intention des rédacteurs

La mission de Receipt Bank est de rendre l'activité de comptabilité plus simple et plus puissante. Notre logiciel de comptabilité primé est utilisé par 63,629 utilisateurs professionnels de la finance dans le monde. La société est basée à Londres et possède des bureaux dans 7 marchés avec 450 employés, notamment aux États-Unis, au Canada , en France , en Afrique du Sud, en Australie et au Royaume-Uni. Receipt Bank traite plus de 2 millions de documents financiers par semaine et présente le taux d'exactitude des données mesurées le plus élevé du secteur. Les documents financiers comprennent les reçus, les relevés bancaires, les coûts et les factures de vente.

Pour les médias, veuillez contacter Paul Afshar, responsable de la communication au +44-(0)20-3510-270

SOURCE Receipt Bank