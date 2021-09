L'organisme de réglementation provincial lance une campagne de sensibilisation du public

TORONTO, le 8 sept. 2021 /CNW/ - L'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario (OTSTTSO) encourage les membres de la population ontarienne à consulter son Tableau en ligne des travailleuses et travailleurs sociaux et des techniciennes et techniciens en travail social dans le cadre de sa campagne de sensibilisation publique « Un nom peut en dire long ».

L'OTSTTSO est l'organisme de réglementation qui régit les travailleuses et travailleurs sociaux et les techniciennes et techniciens en travail social de l'Ontario. Son mandat est de protéger le public contre des praticiennes et praticiens non qualifiés, incompétents et inaptes en Ontario.

La campagne « Un nom peut en dire long » sensibilise le public à l'OTSTTSO et au Tableau en ligne de travailleuses et travailleurs sociaux et de techniciennes et techniciens en travail social en Ontario. Elle renforce également le mandat continu de l'OTSTTSO de protéger les Ontariennes et Ontariens grâce au slogan de sa campagne « Un nom peut en dire long - une protection pour vous ».

« La plupart des gens qui cherchent à obtenir les services de travailleuses ou travailleurs sociaux et de techniciennes ou techniciens en travail social sont à un moment vulnérable de leur vie et ils doivent probablement composer avec divers problèmes. Cette situation est encore plus vraie que jamais en raison de la pandémie de COVID-19, a indiqué la registrateure et chef de la direction de l'OTSTTSO Lise Betteridge, MSS, TSI. Les membres de la population ontarienne ont le droit de savoir qu'ils sont protégés. C'est pourquoi nous sommes ici. »

En Ontario, seuls les membres inscrits de l'OTSTTSO ont le droit d'utiliser les titres protégés de « travailleuse sociale/travailleur social », « travailleuse sociale inscrite/travailleur social inscrit », « technicienne/technicien en travail social » ou « technicienne en travail social inscrite/technicien en travail social inscrit », ou à se présenter comme l'une de ces praticiennes ou l'un de ces praticiens.

Il est illégal d'utiliser l'un des titres protégés ou de se présenter comme une travailleuse/un travailleur social ou une technicienne/un technicien en travail social sans être inscrit. Les personnes qui agissent ainsi sont considérées comme des praticiennes/praticiens non réglementés qui peuvent compromettre la sécurité du public.

« Notre message à la population ontarienne est clair, souligne Lise Betteridge. Assurez-vous que la personne avec qui vous travaillez est une travailleuse sociale inscrite/un travailleur social inscrit, ou une technicienne en travail social inscrite/un technicien en travail social inscrit. Ayez l'esprit tranquille en vérifiant si son nom figure dans notre registre en ligne. »

La campagne « Un nom peut en dire long » comprend une variété de messages et de vidéos qui mettent en évidence le mandat de protection du public de l'OTSTTSO en invitant les Ontariennes et Ontariens à passer à l'action et à consulter le registre en ligne.

Les annonces seront diffusées dans des bureaux médicaux de l'Ontario, par l'intermédiaire de médias numériques, notamment les médias sociaux et Google, ainsi que de segments de 10 secondes sur CP24 pendant les six prochaines semaines.

Pour connaître le statut d'inscription d'une travailleuse sociale/d'un travailleur social, ou d'une technicienne/d'un technicien en travail social, consultez le Tableau en ligne de l'Ordre. L'Ordre tient également une liste de praticiennes et praticiens non réglementés dans son site Web.

À propos de l'OTSTTSO

L'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario, qui rend des comptes au ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, est l'organisme de réglementation de plus de 25 000 travailleuses et travailleurs sociaux et techniciennes et techniciens en travail social en Ontario. Son principal mandat est de protéger le public face à des praticiennes et praticiens qui seraient non qualifiés, incompétents et inaptes.

