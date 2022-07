L'événement de vente de jetons non fongibles (NFT) du 27 juillet du World Council of Careers for Women (WCCW) intègre la charité et la puissance de la technologie de chaîne de blocs

KIEV, Ukraine, 26 juillet 2022 /CNW/ - Le World Council of Careers for Women (WCCW) a annoncé que son événement de vente de bienfaisance de NFT, « Ukraine and Me », commencera à minuit, heure de Kiev, le 27 juillet 2022. Selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), l'invasion de l'Ukraine par les Russes en 2022 a provoqué la fuite de plus de 3,4 millions d'Ukrainiens, dont 90 % sont des femmes et des enfants, vers les pays voisins, entraînant bon nombre de victimes, de destructions et de déplacements. Par conséquent, cet événement du WCCW du 27 juillet vise à contribuer à rétablir la stabilité et à fournir une aide substantielle aux femmes et aux enfants ukrainiens réfugiés qui sont grandement à risque d'être victimes de violence et d'abus, et de se retrouver privés des droits de l'homme.