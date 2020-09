.Travel SmartConnect : avantage exclusif réservé aux détenteurs de noms de domaines .Travel

Pour mieux servir les utilisateurs de noms de domaines .Travel, la Travel Partnership Corporation (TTPC), une organisation mondiale à but non lucratif composée de membres du conseil d'administration de sociétés implantées au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, couvrant les circuits en autocar, les voyagistes en ligne, les voyagistes de destination, les associations de voyage nationales et internationales et le transport aérien, a lancé sur LinkedIn une communauté d'entreprises .Travel SmartConnect réservée aux membres. Sa mission, celle de la communauté, consiste à rassembler les membres pour promouvoir leurs entreprises, bâtir des réseaux d'orientation et forger des relations durables avec des acheteurs et des fournisseurs aux vues similaires, voire ayant les mêmes intérêts. L'adhésion à la communauté SmartConnect est gratuite pour les détenteurs de noms de domaines .Travel.

Birger Bäckman, président de la TTPC et président du conseil d'administration, a commenté : « Depuis 2005, des milliers d'agences de voyage et de voyagistes se servent des noms de domaine .Travel pour se différencier comme étant les meilleurs prestataires de services du secteur. Aujourd'hui, la communauté d'entreprises .Travel SmartConnect sur LinkedIn offre à ces entreprises un emplacement central où mutualiser leurs connaissances, établir des réseaux avec des partenaires actuels et potentiels, et accroître leur présence dans le secteur du voyage. »

Comme extension de nom de domaine exclusive, le .Travel, ainsi que le soulignent les experts, peut profiter à l'industrie du voyage dans le monde entier. « Le .Travel est idéal pour les secteurs du voyage et du tourisme en ce qu'il nous aide à nous faire connaître et à promouvoir notre activité », a déclaré Steffi Gretschel, responsable des relations publiques internationales de Leipzig.Travel.

Parallèlement au lancement de la communauté d'entreprises. Travel SmartConnect, le .Travel tient une promotion « Bounce Back with .Travel » (Rebondissez avec .Travel), jusqu'au 31 décembre 2020, qui verra offrir aux entreprises du secteur (voyage et tourisme) des noms de domaine .Travel au prix de seulement 9,99 $ US, afin qu'elles puissent mieux se faire connaître et nouer des liens avec leurs clients en ligne.

Personne-ressource aux médias :

Geraldine Berkowitz : [email protected]

À propos de The Travel Partnership Corporation (TTPC)

The Travel Partnership Corporation (TTPC), une société à but non lucratif établie à Washington D.C., a été constituée pour promouvoir le domaine de premier niveau .Travel, spécifique au secteur. Ouverte à toutes les associations de voyage et de tourisme de plein droit, le TTPC, un consortium d'organismes de l'industrie du voyage, représente un large segment du secteur dont plus de 1 000 000 d'acteurs : agents de voyage, voyagistes, compagnies aériennes, hôtels, sociétés de location de voitures, croisiéristes, sociétés d'autocars, ferries, lignes ferroviaires, parcs à thème, centres de congrès et offices nationaux du tourisme.

Vous en saurez plus sur http://www.ttpc.travel/.

À propos de Donuts Inc. et .Travel

.Travel est détenue et exploitée par Donuts Inc., le plus grand registre mondial de nouveaux domaines de premier niveau (TLD). Simplifiant le monde virtuel fragmenté en le reliant à des noms de domaine, Donuts s'y prend aussi par des technologies connexes qui permettent aux personnes morales et physiques de bâtir leurs identités numériques, de les commercialiser et d'en être propriétaires. Outre nos TLD tournés vers le voyage, Donuts offre un grand choix de noms transparents et pertinents pouvant servir d'identificateurs d'entreprises (tels que .ltd, .company), de navigation (tels que .careers, .support), aussi bien sur les marchés verticaux (tels que .photography, .cafe, ou .builders) que dans des génériques à large base (tels que .social, .world ou .live).

Pour en savoir plus sur le domaine de premier niveau .Travel, rendez-vous sur https://www.travel.domains/travel/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1249447/smartconnect_email_image.jpg

SOURCE The Travel Partnership Corporation (TTPC)

Liens connexes

http://www.ttpc.travel/