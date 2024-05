Ce voyage exclusif organisé par The Charming Taste of Europe permettra à un groupe restreint de professionnels du commerce d'explorer en profondeur les vins blancs bordelais

NEW YORK, 24 mai 2024 /CNW/ - Ce mois-ci, un groupe exclusif de professionnels du commerce canadien, y compris des importateurs, a eu l'occasion d'entreprendre une expédition remarquable du 19 au 24 mai pour explorer le monde des vins bordelais blancs en France. Ce voyage extraordinaire a offert aux participants une occasion unique de se plonger dans l'art de la vinification et de savourer les saveurs délicieuses de cette région vinicole prestigieuse et la riche histoire des vignobles.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de TheCharming Taste of Europe, une campagne de trois ans cofinancée par l'Union européenne et promue par Consorzio Vini d'Abruzzo, le Bordeaux White Wines Consortium et son nouveau partenaire, l'Association des coopératives agricoles d'Imathia.

Ce voyage a permis aux participants d'explorer pendant cinq jours certains des plus beaux châteaux de la région bordelaise, comme Terre de Vignerons et Cave les Cotaux d'Albret à Mesterrieux, Vignobles Darriet et Château du Cros à Loupiac, Château Penin à Genissac, Vignerons de Tutiac à Val de Livenne, Vignobles Bayle-Carreau à Berson, Vignobles Borderie à Saint-Médard-de-Guizières, Château la Rame à Saint-Croix du Mont, Vignerons réunis de Monségur au Puy, Château Roquefort à Lugasson, Château Sainte-Marie à Targon, Vignobles Ducourt et Les Celliers de Bordeaux Benauge à Ladaux, Château Malromè à Saint-André-du-Bois et le village de Verdelais. L'itinéraire comprenait de délicieuses expériences culinaires dans des restaurants locaux, alliant vins et cuisine du sud de la France, en mettant l'accent sur la gastronomie unique du sud de la France.

Les participants ont également eu l'occasion d'interagir avec les viticulteurs passionnés de la région et de découvrir les nuances de la pourriture noble dans les vins bordelais qui poussent dans les vignobles depuis des générations. De plus, le groupe a eu la chance de visiter des sites historiques à Bordeaux, ce qui a rehaussé la richesse culturelle du voyage.

Cette initiative a permis à ces professionnels du commerce de découvrir l'art derrière les vins blancs bordelais et de constater directement le dévouement des vignerons qui fabriquent ces millésimes exceptionnels.

À propos de The Charming Taste of Europe

L'Europe, un endroit au charme intemporel, est le berceau de certains des produits de la plus haute qualité au monde. The Charming Taste of Europe est un projet spécial qui présente des spécialités exquises aux États-Unis et au Canada, comme les vins italiens et français, et les kiwis frais de la Grèce, qui mettent en valeur le charme, la beauté, la culture, l'histoire, l'art, le patrimoine et les goûts incomparables de l'Europe.

La mission du Charming Taste of Europe, cofinancé par l'Union européenne, est d'accroître la sensibilisation aux mérites et aux normes de qualité de certains vins et fruits frais européens grâce à des activités promotionnelles sur les marchés concurrentiels des États-Unis et du Canada. The Charming Taste of Europe est promu par le Consortium pour la protection des vins des Abruzzes, l'Association des coopératives agricoles d'Imathia et l'Union des vins sucrés de Bordeaux. Ces produits agricoles européens, reconnus dans le monde entier pour leurs qualités exceptionnelles, continueront d'être promus au moyen d'initiatives et d'événements destinés aux consommateurs, aux journalistes et aux professionnels du commerce. Pour en savoir plus, visitez charmingtasteofeurope.eu.

