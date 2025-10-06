« Sous-traiter, c'est sur-payer » dit le Syndicat des professionnelles et professionnels de la STM

MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le syndicat des professionnelles et professionnels de la STM (SEPB-610) déploie aujourd'hui une campagne s'inspirant des publicités de la STM pour dénoncer le recours à la sous-traitance et mettre en lumière les nombreux avantages à conserver l'expertise interne.

« Il n'existe au Québec qu'un seul métro et qu'un seul réseau de transport en commun urbain de 2 000 autobus. Il va sans dire que les seuls véritables experts sont celles et ceux qui y travaillent déjà, » dit Benoit Tessier, vice-président du SEPB-610. « C'est la même chose avec tous les autres corps professionnels de la STM qui y dédient leur expertise depuis 150 ans. Cette richesse institutionnelle, ça ne s'achète pas et il faut continuer de la cultiver en gardant notre expertise en vie. »

Le maintien des compétences au sein de l'organisation n'est pas seulement une question de saine gestion des fonds publics : c'est un gage de qualité, de fiabilité et d'efficacité des services offerts aux Montréalaises et Montréalais. Investir dans nos talents, c'est investir dans l'avenir de la STM et contribuer à faire de Montréal une métropole digne de ce nom.

Plus d'information au https://www.finidesurpayer.ca/

À propos

Le SEPB-610 est le syndicat représentant les employé.e.s professionnel.le.s de la Société de transport de Montréal (STM). Il regroupe 800 membres qui œuvrent à la STM dans de multiples secteurs tels que la planification, l'urbanisme, le droit, l'ingénierie, l'architecture, la comptabilité, l'approvisionnement, les communications, la formation et l'immobilier. Ensemble, ils offrent une expertise essentielle à la mobilité urbaine, à son développement et au maintien de ses actifs.

