« SEULEMENT 18 JOURS POUR S'INSCRIRE ET PROFITER DES BÉNÉFICES DE L'ACTION COLLECTIVE DU CHAMPAGNE AVEC SUNWING »

MONTREAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Champlain avocats rappelle aux québécois qui ont voyagé avec Sunwing entre le 10 février 2014 et le 30 avril 2017 et qui ont vu une représentation relative au ''champagne'' qu'ils ont jusqu'au 4 novembre 2024 inclusivement pour s'inscrire au règlement via le reglement.sunwing.ca, ce qui est obligatoire pour pouvoir profiter des bénéfices, lesquels sont les suivants:

7% de rabais sur le prix des vols ou forfaits.

Utilisation possible d'une manière illimitée pendant trois ans, et ce jusqu'au 4 septembre 2027.

Possibilité d'amener cinq autres personnes avec vous sur la réservation via le même rabais.

Aucune date bloquée (blackout dates).

Peut être jumelé avec d'autres promotions Sunwing.

Accès à un site spécial Sunwing exclusif pour le règlement.

Aucune preuve d'achat requise.

Aucun coût pour s'inscrire et aucune obligation d'achat.

Vous pouvez passer par votre agence de voyage après l'inscription sur reglement.sunwing.ca

Il existe environ 950 000 québécois membres du groupe et seul un pourcentage modeste s'est inscrit en date de ce jour. Il faut donc en parler au plus de monde possible!

