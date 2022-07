MONTRÉAL , le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et d'utiliser des véhicules électriques (VE) au Québec et partout au pays.

Aujourd'hui, dans le cadre de la #SemaineDuVE au Canada, la secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Annie Koutrakis, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 4,6 millions de dollars à Hydro-Québec pour l'installation de quelque 840 bornes de recharge de niveau 2 pour VE au Québec.



Ces fonds, qui rendront la recharge d'un VE plus facile pour tous, proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de Ressources naturelles Canada.

Hydro-Québec sélectionnera les bénéficiaires par le biais d'un processus transparent, fondé sur la demande. Les bornes de recharge seront installées d'ici mars 2024 dans des rues et autres lieux publics.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement colossal d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge locales dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, tandis que des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ incitent plus de gens à opter pour un VE.

Le budget de 2022 a versé 1,7 milliard de dollars supplémentaires afin de prolonger jusqu'en mars 2025 le programme d'incitatifs à l'achat de véhicules zéro émission (VZE), auquel seront admissibles un plus grand nombre de modèles de véhicules, y compris les fourgonnettes, les camions et les VUS. En vue d'aider le gouvernement à atteindre son objectif d'ajouter 50 000 bornes de recharge au réseau canadien, le budget a également octroyé 400 millions de dollars additionnels à Ressources naturelles Canada pour poursuivre le déploiement d'infrastructures de ravitaillement de VZE en prolongeant le PIVEZ jusqu'en mars 2027. À ce montant s'ajouteront 500 millions de dollars que la Banque de l'infrastructure du Canada investira dans des infrastructures de recharge et de ravitaillement à grande échelle pour VZE à la fois lucratives et d'utilité publique.

Pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, Infrastructure Canada et la Banque de l'infrastructure du Canada soutiennent la décarbonation des autobus de transport en commun et scolaires. Le gouvernement du Canada est en voie de dépasser son engagement de 2019 en soutenant l'acquisition de plus de 5 000 autobus zéro émission, dont près de 4 000 autobus scolaires en Colombie-Britannique, au Québec et à l'Île-du-Prince-Édouard, de même que plus de 1 200 autobus de transport en commun dans 10 villes, d'un océan à l'autre. Ces autobus électriques et à pile à hydrogène seront déployés sur les routes au cours des cinq prochaines années environ.

Le gouvernement prend également des mesures concernant les véhicules moyens et lourds, qui représentent près de 10 % des émissions du pays. Pour décarboner ce parc de véhicules, le gouvernement du Canada affecte 547,5 millions de dollars sur quatre ans. Ce programme aidera les bénéficiaires admissibles à acheter ou à louer des véhicules zéro émission de poids moyen ou lourd, grâce à des remises allant de 10 000 $ à 200 000 $, selon la catégorie du véhicule. De cette façon, notre gouvernement aidera les entreprises et les collectivités à faire la transition vers les véhicules zéro émission, d'un océan à l'autre.

Ces investissements constituent un pas de plus vers l'atteinte de l'objectif du Canada de faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VZE. Et, à l'instar de tout investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

« Bonne Semaine du VE à tous les Canadiens. Notre gouvernement rend les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Investir pour accroître le nombre de bornes de recharge, comme celles annoncées aujourd'hui au Québec, permettra à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Je suis heureuse d'annoncer, au nom du ministre Wilkinson, le déploiement de plus de 800 bornes de recharge pour véhicules électriques à la grandeur de notre province avec Hydro-Québec. Cet investissement de 4,6 millions de dollars du gouvernement du Canada permettra aux gens de Montréal, de Laval et de partout au Québec d'avoir accès aux infrastructures dont ils ont besoin pour conduire un VE tout en luttant contre les changements climatiques et en économisant en faisant le plein. Bonne semaine du VE! »

Annie Koutrakis

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports

Députée de Vimy

« L'adoption à grande échelle des véhicules électriques nécessite le déploiement continu d'infrastructures de recharge, particulièrement dans les zones urbaines, où il est parfois difficile, voire impossible, d'avoir une borne à domicile. L'annonce d'aujourd'hui va nous permettre d'installer des bornes de recharge dans les endroits où on en a le plus besoin afin de soutenir l'électrification des véhicules au Québec. »

France Lampron

Directrice - Mobilité, Hydro-Québec

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Favoriser l'adoption de véhicules zéro émission par la réglementation et l'investissement occupe une place importante dans le Plan de réduction des émissions de 9,1 milliards de dollars qu'a élaboré le Canada en vue d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour 2030 dans l'Accord de Paris et de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050.

en vue d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour 2030 dans l'Accord de et de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge, plus de 33 000 nouvelles bornes seront installées d'un océan à l'autre.

À ce jour, plus de 150 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un VZE.

