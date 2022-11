« SAYONA À VOTRE RENCONTRE » : UN BILAN POSITIF ET DES COMMENTAIRES CONSTRUCTIFS DANS NEUF COMMUNAUTÉS

LA MOTTE, QC, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la première vague de la tournée « Sayona à votre rencontre » prenait fin dernièrement, l'entreprise dresse un bilan positif de ces rencontres citoyennes. Les visites dans les communautés situées à proximité des projets de Sayona ont permis d'entendre une multitude de points de vue et de noter plusieurs commentaires constructifs. L'entreprise s'est rendue à La Motte, Preissac, Moffet, Amos, Saint-Marc-de-Figuery, La Corne, Barraute, St-Mathieu d'Harricana et Laforce. Les neuf communautés visitées couvrent le territoire à proximité des projets Lithium Amérique du Nord, Authier et Tansim en Abitibi-Témiscamingue. Malgré les états d'avancement différents des trois projets et leur nature hétéroclite, Sayona considérait important d'obtenir l'opinion des citoyens sur tous les sujets que ceux-ci ont voulu aborder.

« Avec près de 100 visiteurs qui se sont déplacés pour venir nous rencontrer, nous avons véritablement pu prendre le pouls des citoyens habitant à proximité de nos projets. L'accueil que nous avons reçu a été fortement positif et les échanges que nous avons eus ont permis, autant à Sayona qu'aux citoyens, d'obtenir des informations pertinentes qui pourront bonifier les projets et nous aideront à les ajuster », a déclaré Cindy Valence, cheffe de la direction développement durable chez Sayona.

Les interrogations des citoyens visaient majoritairement à obtenir des informations plus précises sur la nature des projets de Sayona, soit l'exploration et l'exploitation du complexe Lithium Amérique du Nord et des gisements Authier et Tansim. Également, certains citoyens ont présenté des idées visant à maximiser le développement économique local, alors que d'autres ont voulu connaître la manière de postuler un emploi chez Sayona.

« Nous sommes plus que jamais convaincus de l'acceptabilité sociale de nos projets, mais le travail est loin d'être terminé. Nous devons nous montrer à la hauteur des attentes des citoyens et continuer d'être à l'écoute. Ce sera une préoccupation constante pour notre entreprise au cours des prochaines années et je veux assurer aux citoyens que la porte est toujours ouverte pour répondre à leurs interrogations ou écouter leurs commentaires constructifs. J'en profite pour informer tous les citoyens que le meilleur moyen pour nous contacter est d'écrire un courriel à l'adresse [email protected] », a conclu madame Valence.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets, tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited, qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200, qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est au Québec.

SOURCE Sayona Inc.

Renseignements: Informations et demandes médias : Cindy Valence, Cheffe de la direction développement durable, C.: (819) 277-5396, Courriel : [email protected]