« Sauvez les koalas », presse Ty Warner, qui lance un nouveau Beanie Boo pour aider l'Australie

À propos de Ty Inc.

Ty Inc. est le plus important fabricant de peluches au monde. Katy Koala sera offerte partout sur la planète. Pour en savoir plus, veuillez visiter le Ty.com.

À propos de WIRES (NSW Wildlife Information, Rescue and Education Service Inc.)

WIRES est le plus grand organisme de l'Australie qui se consacre à sauver la faune sauvage, se portant au secours des animaux du continent et les soignant depuis 1985. Son lancement officiel à titre d'organisme à but non lucratif a eu lieu en mars 1986, et sa mission consiste à réhabiliter activement la faune sauvage australienne, à la préserver et à inspirer les autres à en faire autant. WIRES compte 28 succursales et plus de 2 500 bénévoles qui s'affairent à sauver la faune sauvage et à en prendre soin à New South Wales. Ils contribuent à aider plusieurs milliers d'animaux malades, orphelins, blessés ou déplacés chaque année. Le bureau de sauvetage de WIRES est en fonction 365 jours par année, permettant à la population de signaler en tout temps les animaux en détresse.

