« Relance inclusive : présent et avenir du Quartier chinois » : des acteurs du Quartier chinois et du milieu des affaires mobilisés pour assurer son avenir et sa prospérité

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Ville de Montréal ont tenu aujourd'hui le RDV stratégique « Relance inclusive : présent et avenir du Quartier chinois » au Palais des congrès de Montréal en présence de nombreux leaders de la communauté du Quartier chinois. Près de 400 participants se sont joints au ministre du Patrimoine du Canada, l'honorable Steven Guilbeault, à la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour discuter des solutions à mettre en place pour assurer la prospérité et l'avenir de ce secteur emblématique de la métropole.

« Le Quartier chinois a été fortement touché par la pandémie. Niché au cœur du centre-ville, il a été déserté par une part importante de sa clientèle devant les restrictions sanitaires et le recours généralisé au travail. En tant que pôle touristique, gastronomique et économique de la métropole, le Quartier chinois contribue fortement au rayonnement de Montréal sur la scène internationale, en plus d'être un lieu de rassemblement pour la population montréalaise. Sa prospérité est un gage de réussite pour la relance des quartiers limitrophes et l'ensemble de la métropole. Il était donc nécessaire de donner la parole à ceux et celles qui contribuent à en faire un quartier vivant, coloré et prisé par les travailleurs, étudiants et touristes pour trouver des pistes de solutions et lui permettre de retrouver le dynamisme qui le caractérisait avant la crise. Toutes les forces en puissance, autant internes qu'externes, doivent se mobiliser pour assurer son avenir. Le moment est propice pour travailler ensemble, et nous sommes heureux que des acteurs de toutes les communautés aient répondu présent à l'appel d'aujourd'hui », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Situé en plein cœur du centre-ville, le Quartier chinois compte plus de 150 commerces qui emploient quelque 500 personnes. Il contribue directement à l'économie de la métropole et à sa vitalité. Il est reconnu pour son patrimoine, sa culture et son histoire unique. C'est un joyau pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. Malheureusement, ce quartier a été l'un des premiers secteurs de la métropole à subir les conséquences de la pandémie. Il a dû composer avec une augmentation d'incidents racistes, une baisse d'achalandage dans ses commerces et l'absence de touristes, qui ont eu pour effet de fragiliser le secteur de façon importante. Je remercie l'ensemble de nos partenaires gouvernementaux, les communautés sino-montréalaises et le milieu des affaires, qui participent à ces discussions importantes sur l'avenir du Quartier chinois. Notre administration est déterminée à trouver des solutions concrètes pour protéger le Quartier, son histoire et sa vitalité », a poursuivi la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

À propos du RDV stratégique « Relance inclusive : présent et avenir du Quartier chinois »

Le RDV stratégique « Relance inclusive : présent et avenir du Quartier chinois » est codéveloppé par la Chambre et la Ville de Montréal, présenté par Desjardins, en collaboration avec Bell, Groupe Birks inc., le Palais des congrès de Montréal, Power Corporation du Canada, la Sun Life et Traduction OXO, et avec la participation financière du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. L'événement s'inscrit dans le cadre du mouvement économique métropolitain Relançons MTL.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

