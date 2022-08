MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Alors qu'approche la conclusion de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies (2015-2024, résolution 68/237), laquelle a mené à la reconnaissance étatique de l'existence du racisme systémique et du racisme antinoir ainsi qu'à la création du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme, Bout du monde (BDM) a diffusé cette semaine le tout premier épisode du nouveau balado « Réfléchir est dangereux » sur YouTube.

Les hôtes, Evans, Melvin, Nicho, Sasha et Max, sont 5 jeunes artistes, auteurs et co-chercheurs noirs qui ont grandi dans la région de Montréal et fréquenté des centaines d'espaces culturels en 8 ans afin de prendre la pleine mesure de leur inclusivité.

Ils ont d'ailleurs agi comme consultants pour certaines institutions culturelles telles que Radio-Canada et le Musée Canadien des droits de la personne.

À travers cette série de 9 épisodes d'en moyenne 20 minutes chacun, ils créent un espace de dialogue convivial et propice à la découverte, accueillant une panoplie d'intervenant·e·s d'exception aux parcours inspirants (musique, histoire, philosophie, droit, arts visuels, séquentiels et littéraires…) qui sauront captiver les personnes qui suivront la sortie bimensuelle des épisodes!

