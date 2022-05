/R E P R I SE -- À 24 heures du retrait du masque au Québec : Réaction de l'APIQ - L'association des Patients Immunodéficients du Québec souligne les inquiétudes persistantes de nombreux Québécois/

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des Patients Immunodéficients du Québec (APIQ) est soulagée de constater la forte baisse des cas de COVID-19 au Québec ainsi que le succès de la campagne de vaccination québécoise. Alors que la fin du mandat du port du masque à l'échelle de la province est prévue pour ce samedi 14 mai, l'APIQ tient toutefois à souligner les inquiétudes quotidiennes et continues de nombreux Québécois en matière de santé suite à l'annonce du retrait du port du masque et des mesures de distanciation sociale. Alors que le « retour à la normale » semble imminent pour plusieurs, les personnes souffrant de problèmes immunitaires devront néanmoins continuer à prendre les précautions nécessaires pour éviter le risque de conséquences graves, voire fatales, sur leur santé.

« Depuis la levée progressive des mandats de port de masque au printemps, l'APIQ prône pour la déstigmatisation et l'éducation quant aux défis de ceux et celles qui doivent se protéger de toute forme de maladie. On appelle donc les Québécois à rester vigilants et de prendre connaissance des personnes les plus vulnérables qui les entourent. Que ce soit à travers le port de l'Immunoclip sur leurs masques ou sur leurs vêtements, ou le port du masque en public, ces personnes peuvent être identifiées et doivent prendre des précautions pour leur santé.», déclare Geneviève Solomon, directrice générale de l'APIQ.

Des inquiétudes renouvelées

Le lourd fardeau sur des millions de Québécois qui ont eu à adopter le port du masque régulier depuis deux ans demeure une lutte quotidienne pour les Québécois immunosuprimés et immunodéficients qui le portaient déjà couramment avant la pandémie. Ces personnes devront tout de même maintenir leur masque lorsqu'elles seront en public afin d'éviter des risques de maladies graves ou de problèmes de santé majeurs. L'APIQ demande donc à toute la population de rester accommodante envers ces personnes. L'Immunoclip, portée soit sur le masque ou, depuis peu, sur un vêtement en situation de retrait de port de masque, permettra à la population d'identifier les personnes immunodéficientes et d'assurer le maintien de pratiques soucieuses de leurs vulnérabilités.

« L'immunoclip, lancée au printemps dernier, avait comme but de sensibiliser la population aux défis quotidiens des personnes immunodéficientes ou immunosupprimées. Désormais de plus en plus de personnes commenceront à enlever leurs masques ou à cesser de porter lorsqu'elles seront à l'intérieur de commerces et de restaurants. Ceux et celles qui le garderont et qui auront besoin de cette couche de protection devraient être considérées par l'ensemble de la population et nous devons nous assurer que leur santé et leur bien-être sont protégés. », explique Louis Sansfacon, créateur du produit « Immunoclip ».

