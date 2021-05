/R E P R I S E -- Wide the brand : une ligne de vêtement développée exclusivement pour l'homme taille plus/

Bienvenue dans l'univers Wide the brand

Se basant sur la notion de coupe précise et d'esthétique, permettre à nos hommes le rêve et l'inspiration qu'ils méritent. Il s'agit de la théorie de l'ajustement et de la construction, de l'équilibre des bons tissus et des bonnes finitions, et de la compréhension: la mode est une expérience humaine, qui ne doit pas être segmentée par la taille. La mode est un outil qui devrait être apprécié par tous et utilisé pour donner du pouvoir. Il est temps d'inclure les hommes de grande taille dans la conversation. Il est temps de réévaluer et de rétablir l'image de l'homme rond. Pour lutter contre la stigmatisation, mais surtout, pour redonner un sentiment de fierté à ces hommes, et les dépeindre dans leur apogée. «C'est ce sentiment que je souhaite partager aujourd'hui avec les hommes de grande taille de ce monde: un sentiment d'assurance. Afin que nous puissions offrir une meilleure image des hommes que nous sommes, avec fierté, acceptation et respect» poursuit Mahrzad Lari.

Nous sommes une équipe, prête à changer la façon dont la mode masculine des grandes tailles est développée, perçue et consommée. «Les prémisses sont là, mais il y a encore beaucoup à faire! C'est pourquoi on a besoin de votre aide pour atteindre nos objectifs. C'est notre combat et nous ne faisons que commencer!»

À propos de Wide the brand

Bien plus qu'une simple ligne de vêtements, Wide the brand est la voix de l'homme wide, trop souvent oublié. Une ligne de vêtement mettant de l'avant la personnalité et l'identité de nos hommes de prestance. Le concept d'une mode contemporaine développée pour l'homme qu'elle défend, partant de l'analyse du corps et ses contours. Plus qu'une ligne de vêtement, nous servons une communauté partageant les mêmes valeurs, un mode de vie.

Dites au revoir aux préjugés de l'homme costaud qui ne se soucie pas de son apparence, simplement car aucun vêtement n'est développé spécialement pour lui, en tenant compte de ses proportions et sa carrure. Nos silhouettes mettent de l'avant le physique de l'homme wide plutôt que de le dissimuler.

La sélection de nos matières extensibles permet aussi un maximum de confort, d'aisance et un tombé naturel du vêtement. Un vestiaire pour les hommes de grande taille de ce monde pour une pleine assurance et une meilleure image d'eux-mêmes. Une expérience collective sur une plateforme proposant une offre complète, un style de vie, une philosophie, un art de vivre à la hauteur.

Pour un homme qui en impose par son style et son allure.

