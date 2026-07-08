/R E P R I S E -- Une forte mobilisation pour défendre le transport collectif à Sherbrooke/

SHERBROOKE, QC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les chauffeuses et chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Sherbrooke (STS), membres du SCFP 3434, se sont rassemblés en soirée devant l'hôtel de ville de Sherbrooke alors que le conseil municipal devait se positionner sur l'octroi d'un soutien financier supplémentaire à la Société de transport de Sherbrooke (STS) dans le cadre de la séance ce soir.

Une forte mobilisation pour défendre le transport collectif à Sherbrooke (Groupe CNW/Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP))

Rappelons qu'au mois de juin dernier, la STS a annoncé la mise à pied d'une vingtaine de chauffeuses et chauffeurs d'autobus à la suite de compressions budgétaires provinciales. Depuis, une dizaine d'entre eux et elles ont été réembauchés.

La mobilisation visait à sensibiliser les élu(e)s municipaux(ales) et les personnes dirigeantes de la STS aux conséquences des compressions et du sous-financement qui menacent les services de transport public dans la région et les inviter à prendre la bonne décision.

« Derrière les chiffres, il y a des personnes. Ce ne sont pas que des statistiques. Ce sont près de 5,9 millions de déplacements par année. Ce sont des travailleuses et des travailleurs qui vont gagner leur vie, des étudiantes et des étudiants qui se rendent à leurs cours, vos enfants qui se déplacent au camp de jour, des personnes âgées qui conservent leur autonomie, des personnes nouvellement arrivées qui s'intègrent à notre communauté, des personnes à mobilité réduite, des citoyens qui réduisent leur empreinte environnementale et des gens pour qui l'automobile n'est simplement pas une option. », a déclaré Maxime Leroux, président du SCFP 3434 dans le cadre de son allocution au conseil de ville.

Malheureusement, la Ville de Sherbrooke a plutôt opté pour le statu quo sachant très bien que dans un contexte de sous-financement, le statu quo c'est un recul qui entrainera une diminution des services à la population.

Le SCFP tient à rappeler l'importance de protéger et de développer le transport collectif et lance un message clair aux décisionnaires : le transport collectif est un service essentiel qui mérite un financement adéquat et récurrent, encore plus particulièrement dans un contexte de crise du coût de la vie et de crise environnementale.

Le syndicat entend poursuivre ses démarches afin que les élus locaux prennent les mesures nécessaires pour assurer la pérennité et le développement du réseau.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Renseignements : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514 885-4733, [email protected]