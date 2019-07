/R E P R I S E -- Un vélo-taxi importé du Danemark pour faire profiter les aînés en perte d'autonomie de leur voisinage/

Déjà, plusieurs résidents ont eu la chance d'essayer ce nouveau véhicule et tous sont unanimes, ils ont un sentiment de liberté et que dire du lien qu'ils tissent avec la personne qui les conduit. « Avec le vélo-taxi, certains de nos résidents pourront de nouveau pratiquer un loisir qui leur tient à cœur. Comme quoi, perdre une partie de son autonomie qu'elle soit physique ou cognitive, ne doit pas nous limiter dans nos choix d'activités, » souligne Annie Thibeault, directrice exécutive des Jardins Lebourgneuf.

Partenaire de la résidence et directrice générale Fédération québécoise du loisir en institution, madame Anne-Louise Hallé applaudit cette initiative, «il est prouvé que l'engagement au quotidien dans des activités de loisir engendre des effets bénéfiques comme l'épanouissement, l'amélioration de l'état de santé, le maintien des habiletés sociales, l'intégration sociale ainsi que le rehaussement de la qualité de vie des individus. La pratique du loisir donne à la personne des opportunités d'utiliser son potentiel et de maintenir des rôles significatifs. Le maintien d'une stimulation régulière au travers d'activités significatives prend une importance grandissante chez les personnes aînées. Ceux qui n'adoptent pas un mode de vie actif comprenant une activité physique régulière courent un risque accru d'invalidité, ainsi qu'une espérance de vie plus courte. La promotion de la santé par l'activité physique est l'une des meilleures façons de contribuer au mieux-être des aînées. »

Évidemment un tel projet nécessite un financement important. Nous remercions madame Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants d'avoir appuyé ce projet à la hauteur de 3000 $. « Je tiens à féliciter Les Jardins Lebourgneuf pour cette formidable initiative. Les bienfaits de ce vélo-taxi seront nombreux pour les résidents et le personnel. Les personnes âgées pourront ainsi pratiquer une activité amusante et stimulante leur permettant d'à la fois briser leur isolement social et de tisser des liens plus étroits avec le personnel », a déclaré la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais.

Nous remercions également la Caisse Desjardins des Rivières qui contribue au financement de l'achat de ce vélo à la hauteur de 4000 $.

Finalement nous remercions l'Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale (3000 $), la Ville de Québec (2000 $), la Compagnie du cimetière St-Charles (750 $) et le député dans Vanier-les-Rivières, Mario Asselin (500 $), pour leurs contributions, complétant ainsi le financement du vélo-taxi.

Invitation aux médias

Date : 9 juillet

Heure : 10 h à 11 h

Lieu : 780 Boulevard Lebourgneuf, porte 2, Québec, QC

Nous invitons les médias à venir essayer le vélo-taxi le 9 juillet prochain de 10 h à 11 h en compagnie de nombreux intervenants du projet. Sur place vous pourrez rencontrer des résidents ayant fait l'essai de ce véhicule nouveau genre ainsi que madame Anne-Louise Hallé, directrice générale Fédération québécoise du loisir en institution et partenaire des Jardins Lebourneuf qui pilotera un nouveau projet de recherche à être annoncé dans les prochaines semaines à la résidence Les Jardins Lebourgneuf.

À propos des Jardins Lebourgneuf

Propriété des Immeubles Roussin ltée, Les Jardins Lebourgneuf est une résidence évolutive pour aînés comptant près de 300 unités. Nous avons à cœur d'offrir un accompagnement unique aux résidents selon leurs besoins spécifiques. Au-delà d'une variété de services professionnels et personnalisés, Les Jardins Lebourgneuf constituent un seul et unique un milieu de vie dynamisant, qui se veut propice à l'épanouissement, au confort et à la quiétude des résidents, ainsi qu'à la paix d'esprit de leurs proches. Nous accordons une grande importance à la récréologie qui fait partie intégrante de la stratégie de soins offerts à la résidence.

Nous accueillons les aînés autonomes et en légère perte d'autonomie, en perte d'autonomie physique ainsi que ceux présentant des déficits cognitifs. Notre résidence accorde également une place de choix pour les besoins de convalescence ou de répit.

