/R E P R I S E -- Un regroupement d'experts en cybersécurité demande aux partis politiques de prendre position sur la protection des identités numériques des citoyens ainsi que le système de gestion du crédit désuet/

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Représenté par Éric Parent, PDG de EVA Technologies et enseignant au programme de cybersécurité de l'école Polytechnique et HEC de Montréal, le groupe dénonce les mesures jusqu'à maintenant inadéquates pour réduire l'impact du vol d'identité.

Les brèches de sécurité sont si fréquentes qu'elles démontrent clairement que nos approches actuelles sont un échec et que de grands changements sont requis.

Notre dépendance au numéro d'assurance social comme identifiant ainsi que notre captivité à un système de vérification du crédit désuet sont à la racine de nos problèmes de sécurité économique.

Les éléments clés d'une réelle solution seront présentés durant une conférence de presse le jeudi 10 octobre à 14:00. Nous invitons les journalistes et les représentants des partis politiques à prendre connaissance des opinions et des pistes de solution proposées par des experts chevronnés en matière de cybersécurité.

Les sujets suivants seront discutés :

Des pénalités clairement établies quand une entreprise permet une fraude ou manque à ses responsabilités de sécuriser des informations critiques

La mise en place d'une identité numérique pour tous les citoyens

L'abolition des bureaux de crédit à but lucratif

Un programme de formation (gratuit) en cybersécurité destiné aux journalistes sera également dévoilé lors de cette conférence de presse.

Endroit :

10 octobre 2019 - 14:00 - 14:30

Hotel Novotel Montreal Centre - Salle Algarve

1180 Rue De La Montagne, Montréal

Metro : Lucien-L'Allier

A propos de EVA Technologies:

Fondée en 1996 sous le nom de Logicnet, EVA Technologies est une des plus vieilles entreprises spécialisées en cybersécurité au Canada. Depuis 2009, l'entreprise a comme vocation principale de supporter les PDG et les dirigeants d'entreprise en matière de sécurité et de fournir des services d'évaluation de maturité et plan d'optimisation.

SOURCE Eva Technologies

Renseignements: Sylvie Guérin, Mobile : (514) 912-5328, Bureau : (514) 907-5488 x22, Courriel : sguerin@logicnet.ca

Related Links

http://www.eva-technologies.com/