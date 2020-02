/R E P R I S E -- Trent Ogilvie prendra sa retraite après 25 ans de service; Rory Moss est nommé président de ROCKWOOL en Amérique du Nord/

MILTON, ON, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Le groupe ROCKWOOL, le plus grand fabricant mondial d'isolant à base de laine de roche, a annoncé aujourd'hui que Trent Ogilvie, président de ROCKWOOL en Amérique du Nord, a décidé de prendre sa retraite après 25 ans de leadership fructueux. L'entreprise est heureuse d'annoncer que Rory Moss, qui agit actuellement à titre de directeur général de ROCKWOOL Nordics, assumera les fonctions de président de ROCKWOOL en Amérique du Nord à compter du 1er avril 2020.

« Je tiens à remercier Trent de ses longues années de service à ROCKWOOL et de sa contribution aux réussites qu'a connues notre entreprise nord-américaine, a déclaré Jens Birgersson, président-directeur général du groupe ROCKWOOL. Je lui souhaite également beaucoup de bonheur dans cette nouvelle étape de sa vie. »

Trent a développé l'entreprise nord-américaine, qui est passée d'une petite entreprise non rentable de 60 employés en 1995 à une entreprise de 1 000 employés et dont le chiffre d'affaires s'élève à des centaines de millions de dollars d'aujourd'hui. Après avoir redressé les installations de Toronto, Trent a dirigé le travail de croissance continue, d'abord au Canada, grâce à l'acquisition et à l'amélioration des installations de Grand Forks en 1999 et, plus tard, grâce à la construction d'une nouvelle chaîne de production à Milton. En 2014, l'usine du Mississippi a ouvert ses portes et s'est agrandie en 2017 avec le début de la production de Rockfon. Au début de 2021, les activités débuteront à l'usine de la Virginie occidentale, qui constitue la cinquième chaîne de production nord-américaine.

Rory Moss agira désormais à titre de président en Amérique du Nord. Il a débuté sa carrière à ROCKWOOL en 2007 en tant que vice-président des ventes au détail en Amérique du Nord, où il a développé les activités résidentielles au Canada et mis en œuvre une stratégie axée sur la croissance couronnée de succès aux États-Unis. En 2014, Rory est devenu directeur général de ROCKWOOL au Royaume-Uni, où il a dirigé le redressement et la croissance rentables de l'entreprise au Royaume-Uni et en Irlande. En 2017, Rory est devenu responsable de ROCKWOOL Nordics, harmonisant une approche centrée sur le commerce et dirigeant les initiatives liées à la durabilité de ROCKWOOL Nordics.

Rory déménagera du Danemark et exercera ses nouvelles fonctions à compter du 1er avril 2020. Pour contribuer à assurer une transition harmonieuse, Trent demeurera disponible à titre conseiller jusqu'à la fin de l'année.

ROCKWOOL continuera de travailler d'arrache-pied chaque jour pour gagner et conserver la confiance de ses clients et être un bon partenaire pour tous les intervenants, tout en offrant les meilleurs produits et services possible sur le marché.

ROCKWOOL

Au groupe ROCKWOOL, nous nous engageons à enrichir la vie de tous ceux qui ont recours à nos solutions. Notre expertise est parfaitement adaptée en vue de relever plusieurs des plus grands défis actuels en matière de durabilité et de développement, qu'il s'agisse de consommation d'énergie, de pollution sonore, de résistance aux incendies, de rareté de l'eau ou d'inondations. Notre gamme de produits reflète la diversité des besoins à l'échelle mondiale et aide nos intervenants à réduire leur propre empreinte carbone en cours de route.

La laine de roche est un matériau polyvalent et constitue la base de toutes nos entreprises. Grâce à plus de 11 700 collègues passionnés œuvrant dans 39 pays, nous sommes le chef de file mondial en matière de solutions à base de laine de roche, depuis l'isolation des bâtiments jusqu'aux plafonds acoustiques, en passant par les systèmes de revêtement et les solutions horticoles, les fibres synthétiques à usage industriel, l'isolation destinée à l'industrie des processus et aux applications maritimes et extracôtières. Pour en apprendre davantage, consultez le site : www.rockwoolgroup.com (site mondial) (en anglais) ou https://fr.rockwool.com/ (Amérique du Nord).

SOURCE ROCKWOOL (North America)

Renseignements: veuillez communiquer avec : Leslie McLaren, Directrice, Amérique du Nord Communications d'entreprise et Relations avec les intervenants, Cell. : +1 905 691-4471, Courriel : [email protected] ; Jim Birchall/Charlene McAdam, Birchall & Associates Inc., Tél. : 905 338-7600, Courriel : [email protected] ; [email protected]