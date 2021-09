MONTRÉAL, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC), une société entièrement intégrée de services professionnels et de gestion de projets (« SP&GP ») ayant des bureaux partout dans le monde, organise une Journée virtuelle des investisseurs qui se tiendra le mardi 28 septembre 2021 dès 8 h 30, heure de l'Est. Ian L. Edwards, président et chef de la direction, Jeff Bell, vice-président directeur et chef des affaires financières ainsi que d'autres membres de l'équipe de direction y présenteront un examen approfondi de la stratégie d'affaires de la société, de ses perspectives financières et des initiatives visant à générer de la valeur à long terme pour les parties prenantes.

Une webdiffusion en direct de la présentation, incluant des séances de questions et réponses, pourra être visionnée le jour de l'événement sur la page Web de la Journée des investisseurs 2021 de la société. L'inscription à l'événement est obligatoire et peut être effectuée à l'avance en cliquant ici. L'événement sera également accessible par téléphone, les numéros d'appel seront disponibles sur la page web de la Journée des investisseurs 2021 de l'entreprise le matin de l'événement.

Une reprise de la diffusion sera disponible sur la page Web des Relations avec les investisseurs après l'événement.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans trois secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures et de l'énergie nucléaire, appuyés par notre secteur Capital. Gens déterminés. Résultats déterminants.. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin_fr.

