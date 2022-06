/R E P R I S E -- Services préhospitaliers d'urgence : La Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec applaudit les actions majeures annoncées par le ministre Dubé/

MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Coalition des entreprises de services paramédicaux (CESPQ) réagit positivement à l'annonce de plusieurs actions majeures pour améliorer les services préhospitaliers d'urgence (SPU) sur le territoire québécois par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé. La politique gouvernementale en matière de SPU, la bonification de la couverture ambulancière régionale et la mise en place de la paramédecine communautaire jettent respectivement les bases d'une réforme tant attendue par les acteurs du terrain, un chantier qui s'avère essentiel à l'accessibilité et au dynamisme de la « première ligne ». La CESPQ accueille à bras ouverts ces premiers balbutiements de la « refondation » annoncée du système québécois de santé et de services sociaux.

« Les actions prises aujourd'hui par le gouvernement du Québec constituent bien évidemment un pas dans la bonne direction. Il est nécessaire d'opérer un changement de culture profond pour réellement moderniser les SPU. Par ses annonces, le gouvernement a compris le réel besoin d'élargir le rôle des paramédics et de contribuer à son meilleur encadrement. Plus que jamais, on vient consolider la trajectoire que doit prendre notre secteur pour qu'il fasse honneur aux Québécoises et aux Québécois. » affirment Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette, porte-paroles de la CESPQ.

La CESPQ salue notamment trois orientations gouvernementales qui sont centrales à cette stratégie globale, en plus d'être directement concordantes avec ses revendications de longue date :

La décentralisation des opérations vers les régions et tenant compte de leurs réalités; La création d'un ordre professionnel pour les paramédics; La mise en place d'un programme paramédecine communautaire.

« Chose certaine, la CESPQ tend la main au gouvernement du Québec pour que cette importante réforme prenne appui sur une association forte avec le milieu, notamment par la consultation des acteurs du terrain : les entreprises ambulancières. Cela manquait à l'appel par le passé, et ce scénario ne doit pas se reproduire », ajoutent Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette, porte-paroles de la CESPQ.

De fait, la CESPQ demande depuis longtemps la bonification des SPU dispensés à la population québécoise. Bien consciente des défis que revêt un tel exercice, la Coalition attend impatiemment la suite, particulièrement en ce qui concerne les zones urbaines.

