/R E P R I S E -- Semaine nationale de la douleur chronique - Les opioïdes peuvent aider !/

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine nationale de la douleur chronique, l'Association québécoise de la douleur chronique (AQDC) lance, le dimanche 3 novembre prochain à la Maison de la culture Mercier (8105, rue Hochelaga), une vaste campagne pour sensibiliser la population, les professionnels de la santé et les décideurs aux enjeux entourant la douleur chronique. Au Québec, c'est plus de 1 600 000 personnes qui en sont atteintes et qui souffrent en silence. Leurs souffrances physiques et mentales sont grandes et pour certains, elles sont insupportables au quotidien. Stigmatisées à plusieurs niveaux, de surcroit lorsqu'il y a usage d'opioïdes, certaines personnes atteintes de douleur chronique songent à mettre fin à leur vie ou sont passées à l'acte.

« Pour un certain nombre de personnes qui souffrent de douleur chronique sévère, les opioïdes, lorsqu'utilisés adéquatement, peuvent aider à rendre la douleur supportable et leur permettre d'être fonctionnels, d'exercer leur profession et d'avoir une qualité de vie acceptable, indique Céline Charbonneau, présidente de l'AQDC. Les opioïdes peuvent faire partie de la solution. »

Cette campagne qui se déploiera sur le Web, dans certains abribus à Montréal et à la radio dans les grands centres et en région vise à sensibiliser la population, par le biais de maux connus comme la douleur ressentie lorsqu'on se casse un bras ou celle liée à un tour de rein, ce que c'est que de vivre avec la douleur chronique au quotidien. En second plan, mais tout aussi important, le message porte sur la prise d'opioïdes, car lorsqu'ils sont bien gérés et bien administrés, ces médicaments peuvent aider. « Pour la prise d'opioïdes, encadrer, informer et éduquer sont les trois mots d'ordre à ne jamais perdre de vue, affirme la présidente de l'AQDC. Il est également essentiel de bien comprendre ce que vit une personne atteinte de douleur chronique. Nous sommes convaincus que cette campagne permettra à la population de mieux saisir les enjeux entourant la douleur chronique et l'usage d'opioïdes. »

Fondée en septembre 2004, l'AQDC est un organisme de bienfaisance dont la mission est d'améliorer la condition et de réduire l'isolement des personnes atteintes de douleur chronique au Québec. C'est une association de patients pour les patients. Depuis sa création, plus de 25 groupes d'entraide ont vu le jour dans plusieurs régions du Québec. Ces groupes d'entraide sont une des priorités de l'AQDC et s'inscrivent dans le cadre de soutien continu aux personnes qui vivent avec la douleur chronique ainsi que leurs proches; près de 240 rencontres sont tenues annuellement, en plus des cafés-rencontres organisés dans les régions à la suite des groupes d'entraide.

Une ligne d'information et de soutien est aussi disponible pour les personnes atteintes et leurs proches 1-855-DOULEUR (368-5387).

