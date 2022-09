/R E P R I S E -- Sayona à la rencontre des communautés/

LA MOTTE, QC, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'écoute des citoyens et désireuse de répondre à leurs interrogations, Sayona entreprend une tournée régionale sous forme de « portes ouvertes ». La tournée s'adresse à tous les citoyens et a pour but de les informer sur les différents projets de l'entreprise et sur leur état d'avancement. Ce sera l'occasion pour Sayona de recueillir les commentaires, à répondre aux questions et être à l'écoute des besoins et des préoccupations de la population.

« Sayona entreprend cette tournée afin de créer des rencontres directes avec les citoyens habitant à proximité de nos projets. Notre entreprise s'engage à tenir compte du maximum de commentaires et de recommandations des citoyens dans la mise en œuvre de nos différents projets. Nous invitons les gens à venir nous rencontrer en grand nombre », a commenté Cindy Valence, cheffe de la direction développement durable de Sayona.

C'est un rendez-vous !

7 septembre 2022, La Motte , Bureau de Sayona (169, chemin du Quai) de 13h à 20h





, Bureau de Sayona (169, chemin du 13h à 20h 8 septembre 2022, Preissac , Sous-sol de l'église de 13h à 20h





, Sous-sol de l'église de 13h à 20h 14 septembre 2022, Moffet , Salle communautaire de 13h à 20h





, Salle communautaire de 13h à 20h 15 septembre 2022, Amos , Salle classique Esker (201 Av. Authier ) de 13h à 20h





, Salle classique Esker (201 Av. ) de 13h à 20h 20 septembre 2022, Saint-Marc-de-Figuery , Sous-sol de l'église de 13h à 20h





, Sous-sol de l'église de 13h à 20h 21 septembre 2022, La Corne , Sous-sol de l'église de 13h à 20h





, Sous-sol de l'église de 13h à 20h 22 septembre 2022, Barraute , Salle communautaire de 13h à 20h





, Salle communautaire de 13h à 20h 26 septembre 2022, St-Mathieu -d'Harricana, Sous-sol de l'église de 13h à 20h

De plus, afin d'échanger avec la communauté et entretenir un dialogue constructif avec le milieu, les citoyens ont désormais la possibilité de communiquer avec Sayona par téléphone ou par courriel, et ce, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, au 819-975-6162 ou à l'adresse suivante : [email protected]

À propos de Sayona

Sayona inc., dont le siège social est à La Motte en Abitibi-Témiscamingue, se consacre à l'exploration et à la mise en valeur de dépôts de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries au lithium. L'entreprise a vu le jour en 2016, et travaille au développement de divers projets au Québec. Elle a fait récemment l'acquisition de Lithium Amérique du Nord, qui deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. Sayona a également fait l'acquisition de la mine Moblan et du projet Lac-Albert sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

SOURCE Sayona Inc.

Renseignements: Cindy Valence, Cheffe de la direction développement durable, C : (819) 277-5396, Courriel : [email protected]