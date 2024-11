/R E P R I S E -- Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec/

Une édition d'Automne pour le grand rendez-vous des personnes immigrantes

MONTRÉAL, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Organisée par Immigrant Québec, la première édition automnale du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec se tiendra les 18 et 19 novembre prochains au Palais des congrès de Montréal. Gratuit, il s'agit d'un événement destiné à rassembler les personnes immigrantes et l'ensemble des ressources offertes dans toute la province.

Un lieu de rencontre entre les personnes immigrantes et la société d'accueil du Québec

Le Salon de l'immigration rassemble sur deux journées toutes les ressources et services utiles pour vivre, travailler et étudier au Québec. Afin de conseiller, d'orienter et d'accompagner les nouveaux arrivants -- que ce soit en matière d'installation, d'emploi, d'études et de formations, d'entrepreneuriat ou d'intégration en région --, ce sont plus de 200 kiosques tenus par des professionnels de l'écosystème, dont de nombreux services gouvernementaux et des organismes d'aide aux immigrants. Plus de quarante conférences et ateliers gratuits sont prévus, offrant des conseils variés et pratiques pour soutenir les visiteurs dans leur intégration au Québec.

« J'invite toutes les personnes immigrantes à profiter de cette 14e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. Elles y découvriront les multiples perspectives économiques et sociales dans les régions, ainsi que les services offerts par le gouvernement et ses partenaires pour favoriser leur intégration, leur apprentissage du français et leur processus d'immigration. Ce salon organisé par Immigrant Québec s'inscrit dans la volonté de notre gouvernement de faciliter l'intégration des personnes immigrantes au Québec afin qu'elles puissent s'épanouir pleinement, en français, dans la société québécoise. »

Jean-François Roberge

Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

Des exposants répartis en 6 zones

Pour cette première édition d'automne, les exposants en provenance de nombreuses régions du Québec donneront rendez-vous à plus de 13 000 personnes immigrantes pour les accompagner dans leur projet d'installation au Québec.

Divisé en 6 zones, le salon permettra de découvrir tous les services offerts aux nouveaux arrivants : accueil et aide à l'emploi, emploi et recrutement, études et formations, le gouvernement du Québec et installation. Une zone opportunités en régions regroupera également des organismes des régions afin de promouvoir leurs opportunités de vie, d'emploi et de formation. Les régions du Québec proposent de nombreux avantages (employabilité, études, qualité de vie, etc.) à ceux qui choisissent de s'y établir de façon durable. Des offres d'emplois seront donc à pourvoir par de nombreux recruteurs présents à l'événement.

Des services gratuits et personnalisés d'aide à la recherche d'emploi

Les visiteurs auront accès à plusieurs activités gratuites destinées à les outiller sur le marché du travail québécois.

L'espace Recrutement express, une activité offerte par Investissement Québec, permettra aux visiteurs de rencontrer des recruteurs et de passer des entrevues éclair afin de postuler à de nombreux postes, notamment dans les secteurs des mines et de la transformation alimentaire.

L'espace LinkedIn offrira aux participants l'occasion de bénéficier de conseils personnalisés pour adapter et optimiser leur profil professionnel LinkedIn.

L'espace CV offrira des conseils pour construire et rédiger son curriculum vitae selon les spécificités québécoises, le tout animé par des conseillers en employabilité.

Enfin, grâce à l'espace Photobooth, les visiteurs pourront repartir avec un portrait de photographe destiné à optimiser leur image sur les réseaux sociaux professionnels.

« Nous sommes fiers de lancer cette édition automnale du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, un événement essentiel pour soutenir les personnes immigrantes dans leur parcours d'installation et d'intégration. Notre objectif est de créer un espace de rencontre et d'échange où les nouveaux arrivants peuvent accéder aux ressources, aux services et aux occasions qui les aideront à s'épanouir dans leur nouvelle vie au Québec. En rassemblant des partenaires de tous les secteurs et de toutes les régions, nous renforçons le tissu social et économique de notre belle société d'accueil. »

Christophe Berthet

Président-directeur général, Immigrant Québec

Un événement protocolaire pour réseauter entre professionnels

Ce moment de réseautage se tiendra le mardi 19 novembre 2024 à 8 h 15, en présence de nos exposants, invités et dignitaires, dont Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Une présentation spéciale durant laquelle grands partenaires et dignitaires du Salon mettront à l'honneur les programmes, services et opportunités qu'ils offrent aux nouveaux arrivants. Immigrant Québec profitera de ce moment pour souligner l'apport de Desjardins, grand partenaire fidèle depuis la première édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec en 2012. Grâce à sa commandite, Desjardins contribue chaque année à alléger la charge financière des organismes à but non lucratif, œuvrant pour l'intégration des personnes immigrantes, à participer à l'événement.

Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec est organisé par Immigrant Québec grâce à la contribution de ses grands partenaires : Desjardins, le gouvernement du Québec, Investissement Québec, le Centre-du-Québec, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, le Regroupement des Organismes en Francisation du Québec et Fizz ; et aux concours de Vidéotron et Montréal en Lumière. Le Salon de l'immigration remercie également le Regroupement des Organismes en Francisation du Québec et les centres de francisation du Grand Montréal pour leur implication dans le recrutement des bénévoles et le soutien offert lors de l'événement.

L'écologie et le respect de l'environnement sont des valeurs partagées par l'équipe Immigrant Québec

Immigrant Québec remercie le Palais des congrès de Montréal pour leur soutien dans l'organisation de cet événement. Nous sommes fiers de pouvoir nous engager à leur côté dans la mise en place de démarches de développement durable et notamment grâce à l'impression de nos supports de communication en papier Enviro Print 100% recyclé , dans le cadre du Salon.

L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.

AIDE-MÉMOIRE

Dates et horaires : Ouverture au public : lundi 18 novembre, de 12 h à 20 h - le mardi 19 novembre, de 10 h à 18 h

Informations : le programme complet peut être consulté sur salonimmigration.com

Lieu : Palais des congrès de Montréal, Salle 210, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle - Montréal, H2Z 1H2

Possibilité d'entrevues : Dès 12 h

Jonathan Chodjaï - Cofondateur et président du conseil d'administration d'Immigrant Québec

Christophe Berthet - Président - directeur général d'Immigrant Québec

À propos d'Immigrant Québec

Avec 1,2 million de visiteurs uniques chaque année sur son site internet et plus de 432 000 abonnés à ses réseaux sociaux, Immigrant Québec est le premier média d'information à destination des personnes immigrantes au Québec, qu'elles soient déjà arrivées sur le territoire où qu'elles aient le projet de s'y installer de façon temporaire ou permanente. Pour remplir sa mission d'information et de rapprochement entre les personnes immigrantes et leur société d'accueil, l'organisme à but non lucratif s'appuie sur une offre de contenus et d'outils pratiques accessibles à tous, gratuitement : articles d'actualité, portraits, conseils et guides thématiques à télécharger.

Immigrant Québec est aussi organisateur du Sommet de l'immigration au Québec, destiné aux professionnels et aux acteurs de l'immigration ( sommet-immigration.com ).

Pour plus d'informations, visitez immigrantquebec.com .

SOURCE Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec

Contact média : Basile Moratille. Directeur, contenus et publications - Immigrant Québec, [email protected]