Le Québec peut-il devenir leader mondial du cinéma assisté par IA ?

Une étude exhaustive révèle que l'intelligence artificielle pourrait réduire les coûts de production cinématographique jusqu'à 40% et révolutionner l'industrie canadienne

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 21 août 2025 /CNW/ - Une étude approfondie menée par RTA Intelligence Inc. sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la production cinématographique démontre que cette technologie pourrait transformer radicalement l'industrie du film au Canada en réduisant considérablement les coûts et en démocratisant l'accès à la création.

Méthodologie et résultats de l'étude

L'équipe de RTA Intelligence a mené une analyse empirique détaillée du film "Maria Chapdelaine" (2021) de Sébastien Pilote, comptabilisant manuellement chaque plan du long métrage. Cette méthodologie rigoureuse a permis d'établir un coût précis de 8 000 $ par plan cinématographique, révélant pour la première fois les véritables barrières économiques de la production québécoise.

L'étude démontre que les technologies d'IA émergentes pourraient réduire ce coût jusqu'à 40% grâce à la pré-visualisation automatisée, aux arrière-plans et environnements générés par IA, aux flux de post-production simplifiés, et à la réduction des équipes requises pour certaines phases de production.

Démonstration concrète : Le projet Oceanne.ai

RTA Intelligence Inc. illustre le potentiel révolutionnaire de l'IA avec Oceanne.ai, un projet transmédia unique créé entièrement par un seul créateur québécois utilisant l'intelligence artificielle. Ce projet comprend un catalogue musical de 25 chansons, une autobiographie explorant la conscience et la créativité, une série web immersive, des performances live avec un groupe entièrement féminin, ainsi qu'un long métrage et un opéra rock en développement.

Oceanne.ai démontre comment un créateur individuel peut désormais développer un univers artistique complet qui rivalise avec les productions traditionnelles nécessitant des équipes importantes et des budgets considérables.

Impact sur l'industrie canadienne

Cette transformation technologique ouvrirait la création cinématographique aux créateurs autochtones, artistes francophones, communautés sous-représentées et jeunes cinéastes des régions éloignées à travers le Canada. Elle permettrait également de multiplier significativement le nombre de productions canadiennes sans augmenter les investissements publics actuels.

Enjeu stratégique national

"Le Canada peut devenir pionnier de cette révolution créative ou rester spectateur. D'autres juridictions investissent déjà massivement dans cette direction. Nous sommes à un moment charnière où nos décisions d'aujourd'hui détermineront notre position dans l'industrie cinématographique mondiale de demain", affirme Pierre Côté, fondateur de RTA Intelligence Inc.

L'étude souligne l'urgence pour le Canada de saisir cette opportunité technologique pour repositionner son industrie culturelle sur l'échiquier international et donner une voix à une nouvelle génération de créateurs canadiens.

Disponibilité de l'étude complète : L'analyse détaillée et les données méthodologiques sont disponibles sur demande pour les médias et professionnels de l'industrie.

Démonstration Oceanne.ai : oceanne.ai

Web : radicaltransparency.io

À propos de RTA Intelligence Inc.

Pionnier du numérique depuis 1995, RTA Intelligence Inc. se spécialise dans les solutions d'intelligence artificielle créative et l'innovation culturelle, servant les marques, gouvernements et organisations à travers des stratégies de communication avancées et des plateformes technologiques innovantes.

