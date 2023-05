Un tout nouveau pôle des sciences de la vie voit le jour au cœur du centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la conférence Effervescence, organisée par Montréal InVivo, Normand Rivard, associé directeur, sciences de la vie et innovation chez Groupe Jadco, et Martin Leblanc, co-fondateur et vice-président du conseil d'administration de CellCarta, ont dévoilé Inspire bio innovations Montréal; un tout nouveau carrefour des sciences de la vie et de la médecine de précision qui accueillera, entre autres, le siège social de CellCarta.

Ancré au cœur du quadrilatère universitaire, face à l'IRCM (Institut de recherches cliniques de Montréal) et au centre du couloir santé de la métropole, Inspire bio innovations fait revivre le site de l'ancien Institut thoracique de Montréal qui a été un centre médical déterminant dans l'histoire de Montréal et du Québec.

À terme, cet important investissement privé de 350 millions de dollars proposera 450 000 pieds carrés de laboratoires à la fine pointe, de bureaux et d'espaces collaboratifs. Inspire bio innovations devient ainsi le point de convergence de l'écosystème des sciences de la vie. Les grandes sociétés pharmaceutiques, les entreprises de biotechnologie, des instituts de recherche, les étudiants, les chercheurs universitaires et les jeunes pousses innovantes y conjugueront leurs efforts pour accélérer le développement des découvertes scientifiques et les rendre accessibles à l'échelle planétaire.

La métropole et le Québec pourront compter sur ce pôle incontournable pour favoriser la synergie et les rencontres stratégiques entre acteurs pertinents des écosystèmes des sciences de la vie et de l'intelligence artificielle en santé, accélérer l'innovation et les découvertes, développer et recruter des talents de classe mondiale et conserver et attirer des sièges sociaux dans les secteurs de pointe. Le projet présente par ailleurs des attraits importants dont un atrium vitré, un centre de conférence et de formation, une terrasse aménagée au toit, ainsi qu'une signature architecturale exceptionnelle (NEUF architect(e)s, Fahey).

De plus, les espaces collaboratifs offrant des laboratoires dernière génération, des services professionnels de tout premier plan et un accélérateur de jeunes pousses entrepreneuriales scientifiques faciliteront la création, la croissance et le succès de la prochaine génération d'entreprises des sciences de la vie.

Inspire bio innovations pourra accueillir, par exemple, des projets de développement de médicaments à un stade précoce et accompagner les jeunes pousses entrepreneuriales à travers les diverses phases cliniques pour leur permettre de bénéficier de la proximité de tous les sites cliniques majeurs et de l'expertise de CellCarta en matière de conception d'essais cliniques et d'expertise réglementaire.

« Depuis de nombreuses années, les chercheurs, les jeunes pousses entrepreneuriales et les firmes d'investissement dénoncent le manque criant de laboratoires de pointe situés au centre-ville de Montréal, au cœur de l'écosystème de la recherche et de la formation en sciences de la vie, près des universités, des hôpitaux, des centres de recherche et du monde des affaires. Ajoutons qu'un des plus grands défis que doivent affronter les sociétés en sciences de la vie demeure le recrutement et la rétention du personnel qualifié nécessaire à leur développement, et ce, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Montréal fait donc face à une forte compétition, au moment où plusieurs grandes villes nord-américaines et européennes possèdent déjà des pôles en sciences de la vie bien établis au cœur de leur centre-ville et qui constituent des moteurs de croissance importants. Pourtant, Montréal a bel et bien tous les atouts pour devenir un des pôles internationaux les plus dynamiques et les plus prometteurs en sciences de la vie. Ce projet vient répondre en tout point aux besoins exprimés par l'écosystème et permettra à Montréal et au Québec de conserver leur position de leaders sur la scène internationale. » - Normand Rivard, associé directeur, science de la vie et innovation, Groupe Jadco.

« Nous sommes très fiers d'être associés à ce projet fortement structurant et porteur pour l'avenir du secteur des sciences de la vie et du centre-ville de Montréal. Ayant fait le choix d'établir nos opérations de laboratoires et notre siège social au centre-ville de Montréal depuis plus de 12 ans, CellCarta est ravi d'avoir trouvé un site et un projet qui répondent pleinement à nos ambitions stratégiques de réunir tous nos employés Montréalais sous un même toit et d'assurer la croissance et la pérennité de nos opérations à Montréal à plus long terme. » - Martin Leblanc, co-fondateur et vice-président du conseil d'administration, CellCarta.

« À titre de maire du Plateau-Mont-Royal et de responsable du développement économique, du savoir et de l'innovation au comité exécutif, je ne peux que me réjouir de l'installation de ce nouveau pôle d'innovation en sciences de la vie au cœur d'un quadrilatère majoritairement inoccupé depuis le déménagement de l'Institut thoracique de Montréal en 2015. L'arrivée imminente d'Inspire bio innovations sur ce site de choix atteste que le secteur du centre-ville continue d'attirer des projets d'envergure internationale notamment grâce à la proximité d'universités et d'hôpitaux universitaires de calibre mondial. Ces nouveaux laboratoires contribueront à l'émergence d'une synergie entre la médecine, la recherche et l'intelligence artificielle, ce qui positionne Montréal parmi les pôles internationaux les plus dynamiques et prometteurs en sciences de la vie. Ce projet et les nombreux emplois qui y sont créés permettront aussi de redynamiser cet important pôle d'emploi et d'attirer des talents de partout dans un environnement de grande qualité. » - Luc Rabouin, maire de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, membre du comité exécutif de la ville de Montréal et responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design.

