/R E P R I S E -- QUARK, UNE JEUNE ENTREPRISE DE VANCOUVER, FAIT SON ENTRÉE SUR LE MARCHÉ CANADIEN DES PRODUITS POUR BÉBÉ AVEC SES PRODUITS CONÇUS POUR FACILITER LA VIE DES PARENTS/

Conçus à Vancouver, en Colombie-Britannique, par et pour des parents canadiens, les produits Quark sont pensés et fabriqués pour une utilisation et un nettoyage facilités. Quark sait qu'être parent n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi la marque s'est donné pour mission de rendre la vie des parents plus agréable en leur simplifiant la tâche.

« Nous sommes fiers de lancer Quark et d'offrir des produits pratiques et innovateurs aux familles canadiennes », affirme Garett Senez, cofondateur de Quark. « Mon épouse et moi avons accueilli notre fille Hannah en mars 2021. Dès que nous nous sommes mis à magasiner, nous avons été frappés par le prix élevé et la qualité ordinaire des articles pour bébé. Nous avons acheté les articles de base, mais rapidement, nous avons réalisé que nous voulions mieux. Les parents devraient pouvoir trouver de beaux articles pratiques et durables, adaptés à leurs besoins, sans devoir dépenser une fortune. L'écart entre ce que nous trouvions et ce que nous souhaitions nous a incités à créer Quark : des produits intelligents inspirés de la réalité des parents. »

Couvrant la préparation des repas, l'alimentation, la sécurité et le bien-être, les produits essentiels pour bébé offerts par Quark contribuent à faciliter le quotidien des parents :

Quook MC -- Le préparateur d'aliments pour bébé plus intelligent. Cet appareil 5-en-1 cuit les ingrédients à la vapeur et les mélange en quelques minutes. En plus d'être muni d'un écran tactile facile d'entretien, Quook MC offre une option innovatrice de nettoyage automatique, un réglage de stérilisation efficace et un chauffe-biberon intégré. PDS : 199,99 $ CA

QuookMC, le produit vedette de la jeune entreprise, change la donne pour tous les parents. Le préparateur complet d'aliments pour bébé cuit les aliments à la vapeur et les mélange selon différentes consistances grâce au bouton de contrôle des impulsions du panneau de commande à écran tactile. QuookMC est muni d'un chauffe-biberon intégré ainsi que d'une fonction de nettoyage automatique et de stérilisation rapide et efficace. La polyvalence du préparateur d'aliments tout-en-un évite d'avoir à se procurer jusqu'à quatre petits appareils de comptoir distincts.

Puisque la sécurité des familles est primordiale pour la marque, aucun des produits Quark ne comprend de composés nocifs comme le BPA, le BPS, le PVC, le latex, le plomb et les phtalates.

« La catégorie des produits pour bébé offre un choix restreint d'articles qui sont à la fois abordables, bien conçus, pratiques, durables et innovateurs », fait remarquer Justin Gurinskas, vice-président du développement des produits de Quark. « L'arrivée d'un bébé s'accompagne souvent d'une longue liste d'articles dont les parents auront besoin à diverses étapes de la vie de leur enfant. Nous concevons nos produits dans une optique de durabilité et d'optimisation. Nous voulons qu'ils conservent leur utilité à mesure que les enfants grandissent. Très prochainement, nous lancerons une gamme sophistiquée de produits technologiques dans les catégories de l'allaitement et de l'alimentation, ainsi que de l'Internet des objets (Ido). Nous avons très hâte de vous dévoiler ce qui s'en vient. »

Les produits Quark seront offerts à compter du 4 avril 2022 et distribués dans plus de 400 points de vente canadiens, grâce à des partenariats commerciaux avec Walmart Canada, London Drugs, Loblaw Companies Limited, Indigo Livres et musique, et une douzaine de boutiques spécialisées. Les produits seront également offerts en ligne sur les sites Amazon.ca et QuarkBaby.com .

La jeune pousse canadienne, dont les débuts sur le marché ont été propulsés par des partenariats stratégiques avec des détaillants, accroîtra sa présence commerciale à travers le pays et élargira son éventail de produits pour bébé grâce à des innovations technologiques lancées plus tard en 2022.

À propos de Quark

Fondée en 2021, Quark est une jeune entreprise vancouvéroise dont la mission est de faciliter la vie des parents grâce à un assortiment de produits pour bébé intelligents et pratiques, conçus pour une utilisation et un nettoyage facilités. Créée par et pour des parents canadiens, Quark propose des produits bien pensés, de qualité supérieure et sûrs qui répondent aux attentes et aux besoins des familles d'aujourd'hui. Visitez le www.QuarkBaby.com pour plus d'information.

