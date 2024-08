/R E P R I S E -- Projet Horne 5 à Rouyn-Noranda par Ressources Falco Ltée - Les séances publiques débutent le 27 août 2024/

QUÉBEC, le 12 août 2024 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Joseph Zayed, président, ainsi que de Martin Lessard et de Geneviève Meloche, commissaires, annonce le début de la première partie de l'audience publique sur le projet Horne 5 sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda par Ressources Falco Ltée le 27 août 2024. L'audience se poursuivra le 28 août 2024 à 13 h 30 et à 19 h, et d'autres séances pourraient s'ajouter au besoin.

En première partie, l'initiateur et des personnes-ressources de divers organismes et ministères répondront aux interrogations de la population et de la commission. Au cours de la première séance, seules les personnes présentes en salle pourront poser des questions. Par la suite, il sera également possible d'intervenir à distance.

Date : Le 27 août 2024



Heure : 19 h



Endroit : Salle La Grande, Le Noranda Hôtel & Spa, 41, 6e Rue, Rouyn-Noranda Aussi en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE

Comment s'exprimer sur le projet?

La deuxième partie de l'audience se tiendra à compter du 1er octobre 2024. Elle permettra à la commission d'entendre tous ceux et celles qui désirent s'exprimer de vive voix sur le projet, que ce soit par la présentation d'un mémoire ou d'une opinion verbale. Les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire Je parle à la commission ou à téléphoner au 1 800 463-4732 avant le 16 septembre à 16 h.

Celles et ceux qui souhaitent soumettre leur point de vue sous forme de mémoire, de commentaire ou d'image commentée ont jusqu'au 26 septembre 2024 à midi pour le faire, soit en suivant le lien associé à chaque option, soit en envoyant leur document par la poste à l'adresse suivante : 140, Grande Allée Est, bureau 650, Québec (Québec) G1R 5N6.

Rappelons qu'un mémoire est un document destiné à exposer des préoccupations ou une opinion sur un sujet précis tout en développant les arguments qui soutiennent cette opinion.

Où consulter la documentation sur le projet?

L'ensemble de la documentation est disponible sur le site Web du BAPE. La plupart des documents peuvent aussi être consultés en version papier à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Pour plus d'information, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec le BAPE.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

