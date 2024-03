/R E P R I S E -- Projet éolien Mesgi'g Ugju's'n 2 dans la MRC d'Avignon - Les séances débutent le 12 mars 2024/

QUÉBEC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) présidée par Antoine Morissette annonce le début des séances publiques de la consultation ciblée sur le projet de parc éolien Mesgi'g Ugju's'n 2 sur le territoire non organisé Rivière-Nouvelle par PARC ÉOLIEN MESGI'G UGJU'S'N 2 (MU2) S.E.C. le 12 mars 2024, à 19 h, au Centre Polyvalent, à Pointe-à-la-Croix. D'autres séances pourraient s'ajouter en fonction de la participation publique et des besoins de la commission.

Projet de parc éolien Mesgi'g Ugju's'n 2 dans la MRC d'Avignon. Crédit photo: Parc éolien Mesgi'g Ugju's'n. (Groupe CNW/Bureau d'audiences publiques sur l'environnement)

Date : Le mardi 12 mars 2024 Heure : 19 h Endroit : Centre Polyvalent 42, rue Lasalle, Pointe-à-la-Croix Aussi en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE

Les séances se dérouleront en présence de l'initiateur du projet et de personnes-ressources qui répondront aux questions du public et de la commission. Les participantes et participants pourront aussi donner leur point de vue sur le projet. Celles et ceux qui désirent le faire sont invités à s'inscrire dès maintenant afin de présenter un mémoire ou une opinion verbale à la commission. Ils peuvent aussi lui transmettre un mémoire, un commentaire ou une image commentée (l'onglet Participer explique comment s'informer et s'exprimer).

À noter : la consultation ciblera spécifiquement les effets cumulés sur les habitats fauniques, le démantèlement du parc éolien ainsi que les impacts des infrasons et des bruits de basse fréquence sur la faune.

Modalités de participation

Pour poser une question ou donner son point de vue de façon spontanée en personne ou à distance, il suffit de s'inscrire au registre durant les séances.

Pour résumer un mémoire ou donner une opinion verbale en séance, les participantes et participants ont jusqu'au 4 mars pour s'inscrire en remplissant le formulaire Je parle à la commission. Les personnes qui n'ont pas accès à Internet peuvent téléphoner au 1 800 463-4732.

Pour transmettre un mémoire, un commentaire ou une image commentée, le public a jusqu'au 7 mars pour remplir les formulaires prévus à cet effet dans la page Je donne mon point de vue. Les documents peuvent aussi être acheminés par la poste au 140, Grande Allée Est, bureau 650, Québec (Québec) G1R 5N6.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

