/R E P R I S E -- Projet de parc éolien Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk dans les MRC de Kamouraska, Témiscouata et Rivière-du-Loup - La commission d'enquête invite la population à une rencontre préparatoire en vue de l'audience publique/

QUÉBEC, le 22 mai 2024 /CNW/ - La commission d'enquête du BAPE sur le projet de parc éolien Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk sur le territoire des MRC de Kamouraska, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup par Énergies renouvelables Invenergy Canada invite la population à une rencontre préparatoire en vue de l'audience publique le 29 mai 2024 à 19 h en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE.

Cette rencontre a pour objectif d'éclairer le public sur les travaux de la commission et sur les façons de participer et de contribuer à la décision gouvernementale. Les commissaires expliqueront la raison d'être de la consultation publique, son déroulement, ainsi que les rôles et la mission du BAPE. Une période de questions suivra la présentation.

Il est à noter que les questions concernant le projet seront abordées lors de la première partie de l'audience publique qui permet aux citoyennes et aux citoyens de poser leurs questions et de s'informer sur le projet.

Date : Le 29 mai 2024



Heure : 19 h



Endroit : En direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE

Pour obtenir davantage d'information sur la participation aux travaux du BAPE, les personnes, les groupes ou les municipalités intéressés sont invités à se rendre sur le site Web du BAPE dans l'onglet Participer. Cette section contient les outils nécessaires pour la préparation des questions, la rédaction des mémoires et la préparation des opinions verbales.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

