/R E P R I S E -- Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay - La commission d'enquête donne la parole aux citoyens/

Cette partie sera consacrée exclusivement à l'audition des mémoires, des opinions verbales et des suggestions des personnes, des municipalités, des organismes et des groupes désireux de donner leur avis à la commission et qui ont manifesté leur intention de le faire avant le 8 octobre dernier à 16 h. Les participants pourront présenter leur mémoire à la commission à distance, par visioconférence ou par téléphone.